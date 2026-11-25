Varios reparos a la seguridad del Supermetro hicieron los concejales de Barranquilla luego de la final de la Copa Sudamericana. Pidieron que haya mayor presencia policial a las salidas y mayor control en el ingreso.

El concejal Andrés Ballesteros relató su experiencia el pasado sábado, 21 de noviembre e indicó que no hubo medidas de seguridad apropiadas a pesar que pudo ingresar sin problemas.

“Pasamos unos puntos de control sin ningún tipo de problemas, pero nadie nos revisó ni siquiera los bolsillos del pantalón. No existía puntos de seguridad. Podría haber entrado algún arma y nadie se daba cuenta”, dijo.

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Piden acompañamiento policial durante la salida de los aficionados

Por su parte, el concejal Edgardo Acuña sostuvo que tampoco hubo acompañamiento policial al momento de la salida de los aficionados y consideró que este punto es importante, debido al recorrido que deben hacer las personas.

“Y cuando llenemos el Estadio participando el Junior, me da mucha pena decirlo, pero es otra cultura. Fue fabuloso lo que pasó el sábado, lindo, hermoso, pero ¿usted se imagina un estadio de esos con un Junior que no se le den los resultados?“, sostuvo.

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¿Cuáles fueron las medidas de seguridad?

Según la Alcaldía, el despliegue policial para la seguridad de la final de la Copa Sudamericana fue más de 2.100 uniformados y tres anillos de seguridad.

Asimismo, se contó con 300 cámaras de seguridad internas en el Supermetro, se instaló un Puesto de Mando Unificado y se llevaron a cabo 11 reuniones de coordinación con Conmebol, secretarías de la Alcaldía y Policía, 2 reuniones con Ministerio de Defensa, 2 visitas de inspección al estadio y Consejo distrital de Seguridad.