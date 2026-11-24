Inicia venta de tiquetes para vuelo directo entre Barranquilla y Nueva York
La nueva ruta comenzará a operar el 2 de febrero de 2027.
La aerolínea Avianca anunció el inicio de la venta de tiquetes para su nueva ruta directa entre Barranquilla y Nueva York, que comenzará a operar el próximo 2 de febrero de 2027. La conexión busca fortalecer la oferta internacional del Caribe colombiano y facilitar los viajes por turismo, negocios y encuentros familiares.
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Cuatro vuelos semanales
La operación contará con cuatro frecuencias semanales en aviones Airbus A320, con capacidad para hasta 180 pasajeros y una oferta de 1.440 sillas por semana. Los vuelos saldrán desde Barranquilla los martes, miércoles, sábados y domingos, mientras que desde Nueva York operarán los lunes, miércoles, viernes y domingos.
Tiquetes disponibles para los viajeros
Por su parte, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que esta conexión permitirá atraer turismo e inversión a la ciudad y resaltó que su puesta en marcha coincidirá con la temporada de Carnaval, que se celebrará del 6 al 9 de febrero de 2027. Por su parte, Avianca señaló que la ruta reafirma su compromiso con Barranquilla y el Caribe colombiano.