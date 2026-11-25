La compañía Tecnoglass se convierte en la primera empresa colombiana en incorporarse al Índice S&P Small Cap 600, y reemplazará a MarineMax, Inc. antes de la apertura del mercado del martes 1 de diciembre de 2026.

“Superamos el umbral de US$1.000 millones de capitalización bursátil hace algunos años, trasladamos nuestra sede administrativa de las Islas Caimán a Florida, lo que nos abrió las puertas del Russell 2000, y este año cambiamos nuestro domicilio legal a Estados Unidos”, indicó Santiago Giraldo, director Financiero (CFO) de Tecnoglass.

Asimismo, indicó que la compañía cuenta con “un mayor número de acciones disponibles en el mercado y por ende una mayor liquidez que hoy se aproximaría a US$20 millones en acciones transadas por día, podemos llegarle a una base de inversionistas institucionales mucho más amplia”.

La compañía sostuvo que “el anuncio llega tras un tercer trimestre en el que Tecnoglass registró ingresos récord y elevó su proyección de ventas para el cierre de 2026. La inclusión en el índice podría traducirse en compras por parte de fondos indexados y ETF por hasta US$175 millones una vez se haga efectivo el ingreso”.

“Convertirnos en la primera empresa de origen colombiano en alcanzar este hito es un honor y un reflejo del compromiso que tenemos con nuestros inversionistas, clientes y colaboradores. Seguimos enfocados en nuestro modelo de negocio y en nuestra estrategia para convertirnos en una compañía cada vez más sólida y eficiente, de talla internacional y presente en uno de los mercados más exigentes del mundo, como Estados Unidos”, dijo José Manuel Daes, Director Ejecutivo (CEO) de Tecnoglass.