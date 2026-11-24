Se conoció un audio que fue divulgado en una de las redes sociales del cantante de música vallenata, kbeto, donde agradeció las muestras de cariño del público colombiano.

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“Agradecidos con todos, con todos, con todos, con todos los colombianos Con todas las personas que están fuera de Colombia Por ese apoyo, por esa solidaridad impresionante que me han brindado todas sus oraciones”

Un mes después del accidente que golpeó a su agrupación musical, Kbeto Zuleta, reapareció en redes sociales con un mensaje en el que habló de su recuperación, agradeció a sus familiares y el respaldo de sus seguidores.

“No pensé que Colombia me quería tanto”, de esta manera el artista agradeció el respaldo y apoyo de sus fans en el país.

El accidente ocurrió el pasado 26 de octubre, en el puente sobre el río Ariguaní. El hecho dejó tres personas fallecidas y varios heridos, entre ellos el artista vallenato.

Zuleta también destacó el papel de sus familiares y amigos durante esta etapa, a quienes describió como un soporte fundamental para afrontar las dificultades que dejó el accidente.

Zuleta recordó a los tres músicos que murieron en el accidente

El cantante envió un mensaje de solidaridad a los familiares del corista Geovanny Lobo, el guitarrista Harold Santana y el también corista Radamell Uribe Navarro, quien murió días después del accidente mientras permanecía hospitalizado.

“A mis hermanos, mis compañeros que Dios les hizo su llamado, quiero mandarles un abrazo inmenso a toda su familia, que está pasando por este momento tan horrible”, expresó.