Rogelio, el gato que llegó en estado crítico a una clínica veterinaria después de una intervención quirúrgica realizada en una práctica académica en la Fundación Universitaria San Martín, ya recibió el alta. Mientras avanza su recuperación, la Fiscalía continúa investigando las circunstancias en las que se realizó el procedimiento y quiénes participaron.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron a Caracol Radio que el caso permanece en etapa de indagación. Como parte del proceso, se están recopilando pruebas y realizando entrevistas. Además, un punto importante es que ya fueron identificadas personas relevantes para esclarecer lo ocurrido, aunque no se entregaron detalles sobre sus identidades ni sobre su posible participación mientras avanza la investigación.

El caso generó cuestionamientos por la intervención de un animal vivo en un escenario de formación universitaria. La controversia también tomó fuerza después de que la Fundación Universitaria San Martín entregara dos versiones sobre lo sucedido.

En un primer pronunciamiento, la institución aseguró que el procedimiento se había realizado bajo supervisión docente y que el caso había sido presentado por un veterinario externo. Posteriormente, cambió su versión y señaló que la cirugía no había sido autorizada por la universidad ni hacía parte de la actividad académica prevista, pues la práctica debía realizarse con un biomodelo y no con un animal vivo.

Tras ese segundo pronunciamiento, la institución anunció la apertura de actuaciones internas para establecer posibles responsabilidades académicas, disciplinarias y administrativas.