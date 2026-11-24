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No hay derecho, bus que transportaba a los jugadores del Deportes Quindío luego del partido de la final ante Boca Juniors en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca fue atacado a piedras por desconocidos.

Los hechos se registraron en la noche del lunes 23 de noviembre luego del primer partido de la final del Torneo Dimayor de la B que ganó el conjunto cafetero por 2 a 0 y cuando se disponían a retornar al departamento del Quindío.

A través de las redes sociales, la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro rechazó estos hechos de violencia e indicaron “Rechazamos de manera categórica los cobardes actos de violencia perpetrados contra el bus que transportaba a los futbolistas y a toda la delegación del Deportes Quindío, tras finalizar el partido de ida de la final del Torneo BetPlay Dimayor en el municipio de Yumbo, Valle del Cauca.

En las imágenes se ve el tamaño de la piedra que rompió uno de los vidrios y que estuvo cerca de herir al futbolista Javier Reina.

Finaliza el comunicado de Acolfutpro “El fútbol es una fiesta que debe unirnos y jamás puede convertirse en un escenario de barbarie que ponga en riesgo la vida e integridad de los futbolistas ni de ningún ciudadano.

Estos hechos empañan el espíritu deportivo y no representan a las verdaderas hinchadas del país. Hacemos un llamado urgente a la cordura, al respeto y a la paz en los estadios y sus alrededores, indicaron desde la Asociación de Futbolistas Profesionales de Colombia.

Hasta el momento no hay pronunciamiento oficial de las autoridades del departamento del Valle del Cauca y tampoco hay un comunicado o reporte oficial sobre estos hechos por parte del Deportes Quindío.