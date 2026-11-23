Armenia

En Armenia las autoridades hacen llamado a los hinchas del Deportes Quindío a vivir la fiesta de la final del torneo Dimayor en paz a pesar de que el partido se jugará hoy en Yumbo, Valle del Cauca.

El secretario de gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez y el llamado “Seguimos haciendo el mismo llamado y diciéndole a las familias que disfruten este evento con la mayor tranquilidad y convivencia. Y a las personas que han generado los desórdenes un llamado para que miren que los asistentes a los partidos quieren disfrutar de este evento familiar, quieren ir a ver a sus equipos, quieren disfrutar de los eventos, pero por delincuentes como los que tuvimos en Armenia, estas fiestas se han dañado”

Seguimos haciendo el llamado para que, si observan alguna persona cometiendo actos delincuenciales, se denuncie ante las autoridades y que puedan disfrutar este partido como un evento familiar y no como un hecho de violencia, puntualizó el funcionario

Hoy es el día del primer partido de la Final del Torneo Dimayor de la B, el Milagroso, el Deportes Quindío enfrentará a Boca Juniors de Cali en el juego de ida de la final del segundo semestre del 2026.

El encuentro futbolístico cambio de estadio, aunque inicialmente estaba programado para jugarse en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali, en las últimas horas el Club Boca Juniors anunció oficialmente el cambio de sede para el partido de ida de la final del Torneo frente al Deportes Quindío

El encuentro se llevará a cabo en el Estadio Municipal Raúl Miranda de Yumbo en lugar del Estadio Olímpico Pascual Guerrero, a raíz de inconvenientes logísticos derivados del desmontaje de un concierto realizado en el escenario caleño.

De esta forma el primer partido de la final entre Boca Juniors Cali y Deportes Quindío se jugará hoy lunes 23 de noviembre a las 7:30 p. m., en el Estadio Municipal Raúl Miranda, en el municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.

Previo al partido de esta noche hubo rueda de prensa donde el director técnico del conjunto cuyabro Harold Rivera se refirió al gran objetivo que es el ascenso y manifestó “la hinchada del Quindío desde hace muchísimo tiempo estaba esperando un ascenso y nosotros queremos dárselo. No ha sido fácil este camino, este trasegar y nosotros tenemos la ambición y la mira puesta en conseguir el ascenso para el Deportes Quindío”

Por su parte el volante del Deportes Quindío, Javier Reina y la ilusión de ascender “hoy tenemos al hincha con esa ilusión de volver a competir en la máxima categoría y esperemos que podamos darles esa alegría que se lo merecen, se ha hecho un gran trabajo, se ha conformado un gran grupo”

Y agregó “Tengo el privilegio de jugar por primera vez una final en la serie B y ascender creo que va a ser algo muy bonito en mi carrera, primer año en la B y ascender y darle esa alegría a esta gente en Armenia que tanto lo ha esperado, y hacer historia en el fútbol”