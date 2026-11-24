Armenia

El exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila desde Armenia dijo que con Vivian Morales como consejera hay oportunidad de implementar los aspectos pendientes del acuerdo de paz, hoy que se cumplen 10 años de la firma.

El exconsejero estuvo en Armenia participando de un foro sobre derecho económico en la universidad La Gran Colombia, Armenia y se refirió al acuerdo de paz cuya firma cumple 10 años.

Archila explicó “Tenemos una gran oportunidad y voy a explicar por qué, los temas en los que Colombia debe trabajar para lograr las condiciones que todos queremos han sido los mismos desde siempre, sin entrar en el debate político, los acuerdos de paz era la posibilidad de que eso se aplicara durante los periodos de tiempo que sí se requieren y se necesitan, que son 25 ó 30 años”

Y colocó un ejemplo “Esta universidad, este edificio donde estamos, desde que alguien tuvo la idea de que el edificio existiera hasta que alguien pudo venir el primer alumno debieron pasar como unos 7 8 años.Entonces, transformar el país requiere esos tiempos”

El consejo puntualizó “Con el presidente Duque dejamos listas todas las planeaciones y no en abstracto, sino en concreto para poder trabajar en todos los temas de víctimas, de reincorporación, los planes de desarrollo con enfoque territorial, las 200,000 familias que están en sustitución de coca y la reforma rural integral que pasó de ser una cosa abstracta a 16 planes nacionales sectoriales, que es lo que tenemos que lograr para que las brechas entre la zona rural y las urbanas desaparezcan”

Finalmente, El exconsejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila señaló “Esas planeaciones ya están ahí, están hechas y con la doctora Vivian Morales a la cabeza yo creo que tenemos una gran oportunidad”