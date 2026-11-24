Qué se necesita para ser senador en Colombia: ¿Hay requisitos de estudios? Esto dice la Constitución. Getty Images

Recientemente, el caso de la representante a la Cámara por el Pacto Histórico en Antioquia, Luz Verónica Estrada, reavivó el debate por los presuntos títulos falsos que algunos congresistas habrían presentado como parte de su hoja de vida para llegar al legislativo.

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Aunque Estrada y otros legisladores del Pacto Histórico, además de cuestionamientos éticos, enfrentan investigaciones disciplinarias y penales, vale la pena revisar cuáles son los requisitos en materia de titulación y certificados académicos que exige el Congreso.

¿Hay requisitos de estudios para ser congresista en Colombia?

Ni la Constitución Política de 1991 ni ninguna otra norma exige que los congresistas en Colombia certifiquen títulos profesionales o certificados de estudios para ser electos.

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En ese sentido, el artículo 172 de la carta magna establece las únicas tres condiciones impuestas a quienes aspiran a llegar al Senado:

Ser colombiano de nacimiento (no puede ser ciudadano por adopción).

Ser ciudadano en ejercicio ( no tener suspensión de derechos políticos ).

). Tener más de 30 años el día de la elección.

Por su parte, los requisitos para representantes a la Cámara son casi los mismos y están consignados en el artículo 177. La única diferencia radica en la edad, puesto que deben tener más de 25 años el día de la elección.

En el caso de las curules indígenas del Senado (2), se exige también haber ejercido como autoridad tradicional en su comunidad o como líder de una organización indígena acreditada.

¿Cuáles son las inhabilidades para ser congresista en Colombia?

Además de cumplir con los requisitos básicos antes mencionados, los congresistas en Colombia deben evitar incurrir en alguna de las inhabilidades que establece el artículo 179 de la Constitución.

Algunas de ellas son:

Haber sido condenado a pena privativa de libertad, excepto por delitos políticos o culposos.

Haber ejercido como empleados públicos, jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar, dentro de los doce meses anteriores a la fecha de la elección.

Haber intervenido en la gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

Haber perdido la investidura de congresista.

Inhabilidades por parentesco con funcionarios que ejerzan autoridad o entre familiares inscritos en el mismo partido durante una misma elección.

Tener doble nacionalidad, exceptuando los colombianos por nacimiento.

Haber sido elegido para más de un cargo público o corporación en periodos que coincidan. La renuncia un (1) año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad.

¿Había requisitos de estudios para los congresistas antes de la Constitución del 91?

Previo a la proclamación de la nueva carta magna en Colombia en 1991, la Constitución de 1886 en su artículo 94 incluía requisitos adicionales para quienes buscaban ejercer como congresistas.

Además de ser colombiano de nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 o 25 años, se exigía haberse desempeñado como:

Presidente de la República

Miembro del Congreso designado

Ministro del despacho

Jefe de Departamento Administrativo

Jefe de misión diplomática

Gobernador

Magistrado de la Corte Suprema, del Consejo de Estado o Tribunal.

Procurador o contralor general.

Se podía también optar por alguna de estas opciones:

Haber sido profesor universitario por al menos 5 años.

Haber ejercido durante al menos 5 años una profesión con título universitario.

De igual manera, existían requisitos previos que fueron eliminados a través de sucesivas reformas cuando seguía aquella constitución en vigencia, entre ellos el requisito económico (hasta 1945) de contar con una renta anual mínima de 1.200 pesos proveniente de propiedades o de una ocupación honrada.