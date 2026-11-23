“Fuimos asaltados en nuestra buena fe”: María José Pizarro por títulos falsos en el Pacto Histórico
La exsenadora María José Pizarro y el representante Daniel Briceño hablaron en 6AM W sobre el escándalo de títulos falsos y la falta de un sistema de verificación en el Estado
En medio de la polémica por los títulos profesionales falsos en el Pacto Histórico y otros cuestionamientos sobre el recorrido académico de algunas de sus congresistas, la exsenadora y miembro del comité ejecutivo del partido, María José Pizarro, defendió el proceso de selección de los candidatos del Pacto y aseguró que quienes falsificaron sus títulos deben asumir su responsabilidad individual.
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Laura Duarte
Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...