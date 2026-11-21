La elección de Campo Elías Ramírez Padilla como alcalde de Girón, Santander, está nuevamente en entredicho. La Procuraduría General de la Nación solicitó al Tribunal Administrativo de Santander declarar la nulidad de su elección para completar el periodo constitucional 2024-2027, al considerar que el mandatario incurrió en una causal de inhabilidad contemplada en la Ley 136 de 1994.

El argumento del Ministerio Público se centra en las actuaciones que Ramírez Padilla realizó después de que la justicia anulara su primera elección. Según el concepto presentado ante el Tribunal, el mandatario continuó ejerciendo como alcalde hasta octubre de 2025, periodo en el que suscribió decretos, ejerció autoridad administrativa y participó en actuaciones contractuales.

Para la Procuraduría, estos hechos configuran una posible inhabilidad, debido a que el alcalde habría ejercido autoridad dentro de los 12 meses anteriores a los nuevos comicios en los que resultó elegido.

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El organismo de control también precisó que la posterior anulación de una elección no invalida automáticamente las actuaciones que realizó un funcionario mientras ejercía el cargo bajo la presunción de legalidad. Por esta razón, considera que no es necesario demostrar que utilizó su posición para obtener beneficios electorales, sino establecer que ejerció autoridad administrativa dentro del periodo que contempla la ley.

Con este argumento, la Procuraduría pidió aplicar la causal de inhabilidad establecida en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994 y, en consecuencia, anular la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde de Girón.

La solicitud deberá ser estudiada por el Tribunal Administrativo de Santander, que tendrá la decisión sobre la validez de la elección del mandatario para el actual periodo de gobierno.