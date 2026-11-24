Solo quedó el motor del vehículo: autoridades coordinan acciones de seguridad tras atentado en Meta
La Defensa Civil descartó víctimas mortales y confirmó 23 heridos tras explosión de carro bomba en Villavicencio
Solo quedó el motor del vehículo: autoridades coordinan acciones de seguridad tras atentado en Meta
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Un atentado con carro bomba sacudió el centro de Villavicencio la noche de este lunes 23 de noviembre de 2026, dejando un saldo de 23 personas heridas. La detonación ocurrió aproximadamente a las 9:20 p. m. en inmediaciones de la Gobernación del Meta.
En entrevista con 6AM W, el coronel (r) Jorge Díaz Martínez, director seccional de la Defensa Civil en el Meta, relató los primeros momentos tras el ataque: “A las 9:20 de la noche se escucha una fuerte explosión donde la Defensa Civil Colombiana recibe un llamado de socorro de algunas personas que estaban transitando sobre el sector”.
Durante la noche y la madrugada, los equipos de rescate realizaron la evaluación de daños y necesidades.
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Maria José Castro
Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...