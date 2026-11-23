Habilitan el segundo puente de Sajonia en el Oriente de Antioquia. Cortesía: Gobernación de Antioquia.

Medellín

La Gobernación de Antioquia y la concesión Túnel Aburrá Oriente habilitaron el nuevo puente de Sajonia, calificado como el primer gran hito de la segunda etapa del Túnel de Oriente, obra de infraestructura que conectará con una calzada adicional a los valles de Aburrá y San Nicolás.

Según explicó el gobernador, Andrés Julián Rendón, “habilitamos el puente Sajonia Dos; el primer hito del segundo Túnel del Oriente es una realidad. Desde hoy damos paso en este puente de 355 metros que nos conecta en doble calzada desde el aeropuerto José María Córdoba hasta el peaje Sajonia”.

Esta estructura mejorará la movilidad y la conectividad en una de las zonas de mayor transitabilidad del departamento.

Para el mandatario seccional, esta apertura se da “justo en esta época del año cuando más lo necesitamos. Menos trancones, más tiempo para la familia, más seguridad para todos”.

Materiales utilizados

Para la construcción de este nuevo puente se utilizaron 4 mil 880 metros cúbicos de concreto estructural y 931 toneladas de acero de alta resistencia.

Esta obra contempló, además, la cimentación de 28 pilas, con una profundidad promedio de 12 metros, trabajos que comenzaron durante la etapa preconstructiva del proyecto.

Según el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, el segundo túnel y las obras complementarias avanzan en “un 30% de ejecución con 13 frentes que trabajan al mismo tiempo una obra público-privada para Antioquia y Colombia”.

Este puente cumple el primer hito de infraestructura de esta segunda etapa, luego de alcanzar el 100 % de ejecución de esta estructura.

Inversiones en esta obra

En estas obras se aplica una inversión de 1,3 billones de pesos a lo largo de los 15 kilómetros del trazado que conecta el Valle de Aburrá con el Valle de San Nicolás.

Indicaron desde la Gobernación de Antioquia que “esta segunda fase del Túnel de Oriente es una intervención estratégica para la movilidad del departamento, pues permitirá fortalecer la conexión entre Medellín, el Oriente antioqueño y el aeropuerto José María Córdova, en una zona de creciente dinámica económica y de movilidad”.

Obras del segundo túnel

La obra, que avanza en un 30 por ciento, contempla la excavación del túnel Seminario 2 de 780 metros de extensión, cerca de 5,3 km de vías a cielo abierto entre los túneles Seminario y Santa Elena, el puente paralelo al existente en el sector Sajonia y contempla 12 puentes y viaductos.

Como parte de las obras, se tiene prevista la finalización del túnel Santa Elena 2, que ya se encuentra excavado, con obras de revestimiento, drenaje, pavimentación, la instalación de equipos electromecánicos, red contra incendios, cámaras, comunicaciones, señalización y ventilación para la puesta en operación e integración con el centro de control, en túneles y vías a cielo abierto.

Túnel diseñado para la demanda

Debido al creciente desarrollo urbanístico del oriente de Antioquia, como la creciente demanda del aeropuerto Internacional José María Córdova, esta obra se anticipa a las necesidades de conexión entre el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás.

También se mejoran las condiciones de conexión con el Oriente, donde está creciendo el desarrollo industrial y turístico.