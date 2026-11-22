El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) solicitó a la red social X suspender la cuenta de Gustavo Petro, al considerar que una de sus publicaciones podría constituir una incitación a la violencia. La petición fue enviada al equipo de Asuntos Públicos, Seguridad y Cumplimiento de Reglas de la plataforma.

El reclamo tiene como origen un mensaje publicado por Petro el sábado 21 de noviembre, a las 10:27 de la mañana, en el que escribió: “Le solicito al pueblo de Colombia exigir la renuncia de Abelardo ya”.

La publicación estaba acompañada de un video de un minuto y 48 segundos, editado y difundido originalmente por la cuenta @AlejoToroAnt, segú lo indicado ór el ministerio, con apartes de una intervención del expresidente en Cali, el pasado 19 de noviembre, durante una movilización contra la Ley de Rescate Económico.

En ese fragmento también se le escucha decir: “Lo que hay es que actuar en las calles y de inmediato”. Además, sostuvo que, si millones de personas salen a las calles, le corresponde al pueblo restaurar lo que denominó la “democracia real”.

¿Por qué el MinTIC pidió suspender la cuenta?

El Ministerio sostiene que el mensaje puede alentar la presión colectiva y constituir una incitación a la violencia. Por eso pidió a la plataforma evaluar la publicación bajo sus políticas sobre contenido violento y llamados a la violencia.

La cartera también argumentó que una cuenta con el alcance de @petrogustavo no puede convertirse en una herramienta para promover acciones contra las instituciones del Estado. Entre los elementos que pidió considerar están el número de seguidores del expresidente y su inclusión en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El antecedente con el Consejo de Estado

La solicitud también recoge una decisión del Consejo de Estado relacionada con publicaciones anteriores de Petro sobre un supuesto fraude electoral, que vulve a poner el ministerio en el camino.

El fallo, fechado el 30 de octubre y divulgado el 17 de noviembre, amparó los derechos a la honra y al buen nombre del registrador nacional, Hernán Penagos, y de la Registraduría. El alto tribunal determinó que Petro debía retirar 12 publicaciones en las que relacionaba al registrador con un supuesto fraude electoral, al considerar que esas acusaciones no estaban respaldadas por pruebas que demostraran su responsabilidad.

Además, le ordenó abstenerse de atribuirle al registrador o a la Registraduría la comisión o participación en un fraude electoral o en conductas delictivas sin el respaldo de una decisión ejecutoriada de autoridad competente.

La referencia al estallido social de 2021

Otro de los puntos mencionados por el Ministerio es el papel que tuvieron las redes sociales durante el estallido social que comenzó el 28 de abril de 2021. Pues la cartera, enfatiza que estas plataformas fueron utilizadas para convocar, organizar y amplificar las movilizaciones, en medio de jornadas en las que también se registraron hechos de violencia, bloqueos prolongados, daños a bienes públicos y privados y pérdidas de vidas humanas.

La solicitud ya fue enviada a X, pero esto no significa que la cuenta de Gustavo Petro haya sido suspendida. La plataforma deberá evaluar el requerimiento y determinar si adopta alguna medida frente al perfil del expresidente.