Con una carta sorprendió el presidente Abelardo De La Espriella a cada uno de sus ministros.

El presidente Abelardo de la Espriella les envió una carta a los ministros, recordando que deben seguir la política del actual Gobierno y que no deben someterse a intereses políticos de medios de comunicación, ni de grupos económicos: “regresar a esas dinámicas sería traicionar el mandato popular”.

En la misiva, el presidente advierte sobre la necesidad de tomar decisiones diferentes, e incluso, que puedan ser consideradas como “populares”.

Les recordó lo que pasó con la Ley de Rescate Fiscal, en el que empezaron a recorrer un camino “aparentemente más responsable y ortodoxo“ con más impuestos y más IVA a la canasta familiar. El mandatario aseguró que advirtió desde un principio que mucho cuidado con la canasta familiar, con los insumos agrícolas y con los seguros de salud.

Por lo cual, señaló que si de ser necesario, pueden tomar decisiones claras y explícitas, incluso aquellas que calificarán de populistas: “pero el pueblo o quiere más IVA”.