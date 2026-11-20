El duelo entre Deportivo Cali y Millonarios cerrará la primera jornada de partidos este viernes 20 de noviembre a las 8:40 p.m.. El juego, correspondiente a la primera fecha, se jugará en el Estadio Deportivo Cali y dejará definida la primera fecha del Grupo B, pues al comienzo de este partido, el duelo entre Bucaramanga y América ya habrá finalizado.

Último juego de cada equipo

El conjunto Vallecaucano enfrentó en la última fehca al Deportes Tolima y empató 2-2. Dicho resultado dirvió para la clasificación del Once Caldas y eliminación del Tolima, además, al no conseguir los tres puntos, el Cali perdió la posibilidad de contar con la ventaja deportiva.

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En cuanto a Millonarios, llegó a la última fecha, en la cual enfrentó a Alianza Valledupar, sin tener su cupo asegurado. Sin embarog, una victoria con cualquier resultado era suficiente para estar en la fecha de los ocho y logró conseguirla con un marcador de dos a cero.

En la presente temporada solo hubo un clásico añejo y fue por la quinta fecha de la fase regular, dicho partido terminó 1-1 con goles de Johan Martínez (Cali) y Francisco Chaverra (Millonarios).

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