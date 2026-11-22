El conjunto verdolaga buscará la revancha tras la eliminación ante el Blanco Blanco en las semifinales de la Copa Colombia

Once Caldas recibirá a Atlético Nacional este sábado 21 de noviembre, en el último partido de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará en el estadio Palogrande de Manizales, a partir de las 8:15 PM hora colombiana.

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