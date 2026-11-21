Este viernes comenzaron los cuadrangulares finales del fútbol colombiano, con el duelo entre Medellín e Independiente Santa Fe. La primera fecha de las semifinales del FPC se extenderá hasta este sábado.

Medellín 1-0 Santa Fe

Deportivo Independiente Medellín hizo valer su localía y se impuso 1-0 a Independiente Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. El juego duró más de una hora suspendido, tras un fuerte aguacero en suelo antioqueño, que complicó las condiciones del escenario deportivo.

En la reanudación del partido, el equipo de Luis Amaranto Perea inclinó la cancha y dispuso de las principales ocasiones de peligro; no obstante, se salvó en dos ocasiones, ya en la etapa complementaria, con dos remates del uruguayo Franco Fagundez al travesaño.

El único gol del partido lo convirtió Jeison Medina a los 72 minutos, luego de un centro de Jackson Martínez desde la banda derecha, imponiéndose el atacante para definir de pierna derecha. En el complemento también retornó a los campos de juego Juan Fernando Quintero.

Grupo A cuadrangulares finales

Pos Equipo PTS PJ 1. Medellín 3 1 2. Nacional 0 0 3. Once Caldas 0 0 4. Santa Fe 0 1

Fecha 1

Sábado 21 de noviembre

[8:15PM] Once Caldas Vs. Atlético Nacional

Fecha 2

25 de noviembre

[6:20PM] Santa Fe Vs. Once Caldas

[8:30PM] Nacional Vs. Medellín