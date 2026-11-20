La Fiscalía imputó a John Jairo Donado Pinto por su presunta participación en el hurto de al menos 2.100 millones de pesos de un vehículo transportador de valores en Cartagena. El procesado deberá responder por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y agravado, cargos que no aceptó ante la justicia.

De acuerdo con la investigación, Donado Pinto habría coordinado desde 2021 varios robos en los que se utilizaban armas de fuego. Uno de los hechos bajo investigación ocurrió el 3 de agosto de ese año, cuando un grupo de personas habría interceptado un carro de valores en el barrio La Princesa.

La Fiscalía sostiene que el vehículo fue obligado a abandonar su recorrido habitual y que, posteriormente, los asaltantes utilizaron herramientas especializadas para abrir sus compartimientos blindados. Durante el ataque, el conductor y su acompañante habrían sido amenazados con armas de fuego. Los responsables también se habrían llevado el armamento de los trabajadores, municiones, chalecos antibalas y otros elementos de protección.

Para establecer la posible participación del procesado, los investigadores analizaron información tecnológica, interceptaciones de comunicaciones y datos de ubicación de teléfonos celulares. También identificaron un vehículo que habría sido clave para esclarecer lo ocurrido.

Según la Fiscalía, Donado Pinto ya tenía una medida de aseguramiento domiciliaria por hechos similares. Ante el presunto incumplimiento de esa decisión y su posible vinculación con nuevos delitos, fue trasladado a la penitenciaría de máxima seguridad de Valledupar, Cesar, mientras avanza el proceso judicial.