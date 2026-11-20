Un hombre de 42 años, conocido con el alias de ‘La Cigarra’, fue capturado en el municipio de Soledad, señalado de estar presuntamente involucrado en al menos ocho robos a viviendas registrados entre 2025 y 2026 en Barranquilla y Puerto Colombia.

La detención se produjo durante un allanamiento realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio Los Manantiales.

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De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería uno de los presuntos dinamizadores del hurto a residencias en Barranquilla y su área metropolitana. Los hechos que le atribuyen se habrían cometido bajo la modalidad de atraco.

El hombre deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Registra 21 anotaciones judiciales

Las autoridades señalaron que alias ‘La Cigarra’ tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 18 años, relacionada principalmente con hurtos violentos a viviendas y vehículos.

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Además, registra 21 anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas hurto, falsedad personal, concierto para delinquir, uso de documento falso, fuga de presos y violencia intrafamiliar.

Las investigaciones también lo relacionan con los grupos delincuenciales conocidos como ‘Los Caseros’, ‘Los Hipermegaplays’, ‘Los Gama Alta’ y ‘Porteros’.

Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que continuarán con el proceso correspondiente para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.