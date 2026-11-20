Capturan a hombre señalado de participar en robos a viviendas en Barranquilla y Puerto Colombia
El hombre registra 21 anotaciones judiciales.
Un hombre de 42 años, conocido con el alias de ‘La Cigarra’, fue capturado en el municipio de Soledad, señalado de estar presuntamente involucrado en al menos ocho robos a viviendas registrados entre 2025 y 2026 en Barranquilla y Puerto Colombia.
- Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp
La detención se produjo durante un allanamiento realizado por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) en el barrio Los Manantiales.
Lea también: Autoridades alertan por boletas falsas para la final de la Copa Sudamericana
De acuerdo con las investigaciones, el capturado sería uno de los presuntos dinamizadores del hurto a residencias en Barranquilla y su área metropolitana. Los hechos que le atribuyen se habrían cometido bajo la modalidad de atraco.
El hombre deberá responder por los delitos de hurto calificado y agravado, así como por fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.
Registra 21 anotaciones judiciales
Las autoridades señalaron que alias ‘La Cigarra’ tendría una trayectoria delictiva de aproximadamente 18 años, relacionada principalmente con hurtos violentos a viviendas y vehículos.
Más información
Además, registra 21 anotaciones judiciales por diferentes conductas, entre ellas hurto, falsedad personal, concierto para delinquir, uso de documento falso, fuga de presos y violencia intrafamiliar.
Las investigaciones también lo relacionan con los grupos delincuenciales conocidos como ‘Los Caseros’, ‘Los Hipermegaplays’, ‘Los Gama Alta’ y ‘Porteros’.
Tras su captura, el hombre fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, que continuarán con el proceso correspondiente para determinar su responsabilidad en los hechos investigados.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....