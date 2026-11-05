Capturan a ocho de ‘La Roja’, banda dedicada al robo de relojes de lujo y joyas en Medellín

Medellín

Una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación permitió la captura de ocho presuntos integrantes de ‘La Roja’, una estructura delincuencial señalada de cometer millonarios robos de relojes de alta gama, joyas de oro y otros objetos de valor en sectores turísticos y comerciales de Medellín y el Valle de Aburrá.

De acuerdo con las autoridades, la organización estaría relacionada con al menos 10 hurtos cometidos contra 13 personas, entre ciudadanos colombianos y extranjeros, entre el 15 de febrero de 2025 y el 9 de octubre de 2026, valores que superaría los 650 millones de pesos.

Entre las víctimas identificadas se encuentran ciudadanos de Estados Unidos y Francia, así como un alcalde de un municipio de la región de Urabá, en Antioquia.

Modus operandi

Los hurtos se concentraban en lugares de alta afluencia de visitantes, como Provenza, el Pueblito Paisa, el cerro Nutibara y las inmediaciones del aeropuerto José María Córdova de Rionegro.

Las autoridades establecieron que los integrantes de la organización cumplirían funciones específicas para ejecutar los robos. Mientras algunos se encargaban de identificar y marcar a las víctimas, otros las seguían en motocicletas con los sistemas de identificación alterados.

“Posteriormente, interceptaban a las personas y las intimidaban con armas de fuego para despojarlas de sus pertenencias.Los objetos hurtados eran entregados a otros presuntos integrantes de la red, quienes se encargarían de almacenarlos, ocultarlos y facilitar su posterior comercialización”, detalló la directora Seccional Medellín, Lina Arias Ayala.

Uno de los casos documentados por la Fiscalía ocurrió el 25 de junio de 2026 en Provenza, uno de los sectores turísticos y gastronómicos más concurridos de Medellín.

Ese día, un ciudadano francés habría sido identificado por los presuntos integrantes de ‘La Roja’ mientras se encontraba en un restaurante.

De acuerdo con la investigación, los delincuentes lo siguieron hasta una barbería, donde varios hombres lo interceptaron y amenazaron con armas de fuego para robarle un reloj de alta gama y una manilla de oro, elementos avaluados en más de 160 millones de pesos.

Detalles de las capturas

Los detenidos fueron identificados como Jacobo de Jesús Valenciano Yepes, Edy Sebastián Cuadros Yepes, Luis Fernando Hoyos Sossa, Jeifre Johan Mata Medina, Jeferson Estiven Sánchez Tapias, Julián Andrés Ríos Castaño, Sebastián Isaza Soto y José Manuel Mejía Hernández.

Durante los procedimientos judiciales, las autoridades incautaron más de 330 gramos de joyas de oro, dos motocicletas que habrían sido utilizadas en los robos, un arma de fuego y 33 cartuchos calibre nueve milímetros, además de otros elementos de interés para la investigación.

La Fiscalía presentó a los ocho capturados ante un juez de control de garantías y les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Aunque ninguno aceptó los cargos, todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso judicial en su contra.