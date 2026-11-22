Los eclipses son fenómenos astronómicos que ocurren cuando un cuerpo celeste (la Luna o algún planeta) se interpone en la dirección o trayectoria de luz que emite otro cuerpo celeste, como lo es el Sol, proyectando una sombra sobre este.

Dependiendo de la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol, se podrán experimentar dos tipos de eclipses lunares o solares. Para 2027, según la NASA, estos eventos se dividirán en diferentes momentos en el transcurso del año, en dos eclipses solares y tres lunares.

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¿Qué es un eclipse solar o lunar?

De acuerdo con National Geographic, un eclipse solar ocurre cuando la Luna se posiciona entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar, proyectando una sombra sobre la superficie terrestre, existiendo los siguientes tres tipos:

Eclipse solar total : la Luna cubre completamente al Sol, y solo se puede observar la corona solar. Siendo un fenómeno que es poco visible desde ciertas partes de la Tierra.

: la Luna cubre completamente al Sol, y solo se puede observar la corona solar. Siendo un fenómeno que es poco visible desde ciertas partes de la Tierra. Eclipse solar parcial : La Luna solo cubre una parte del Sol, y el efecto visual es que el Sol se percibe como si tuviera un “mordisco”.

: La Luna solo cubre una parte del Sol, y el efecto visual es que el Sol se percibe como si tuviera un “mordisco”. Eclipse solar anular: La Luna se encuentra más lejos de la Tierra en su órbita, por lo que su tamaño aparente es menor que el del Sol. Durante este tipo de eclipse, la Luna no cubre completamente el Sol, dejando un anillo brillante de luz solar visible alrededor de su borde.

Un eclipse lunar, en cambio, ocurre cuando la Tierra se interpone entre la Luna y el Sol, proyectando su sombra sobre la superficie lunar, existiendo los siguientes dos tipos:

Eclipse lunar total : la Luna pasa completamente por la sombra de la Tierra, adquiriendo un tono rojizo debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre. Este fenómeno también se conoce popularmente como “luna de sangre”.

: la Luna pasa completamente por la sombra de la Tierra, adquiriendo un tono rojizo debido a la dispersión de la luz en la atmósfera terrestre. Este fenómeno también se conoce popularmente como “luna de sangre”. Eclipse lunar parcial: Solo una parte de la Luna atraviesa la sombra de la Tierra, lo que provoca que una sección de la superficie de la Luna se oscurezca.

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¿En qué partes del año suceden los cinco eclipses?

La NASA estableció que esta será la forma en la que ocurrirán estos fenómenos astronómicos para el 2027.

Eclipse solar anular del 6 de febrero.

Eclipse lunar penumbral del 20 de febrero.

Eclipse lunar penumbral del 18 de julio.

Eclipse solar total del 2 de agosto.

Eclipse lunar penumbral del 17 de agosto.

¿Cuál será el eclipse más largo de 2027?

El eclipse total del 2 de agosto será el evento astronómico con mayor duración, con un tiempo estimado de 6 minutos en los que la Luna bloqueará la luz del Sol. Siendo el más largo del siglo XXI por expertos, al tratarse de un suceso que normalmente ocurre en 2 o 3 minutos.

¿Alguno se podrá observar en Colombia?

En el país solo se podrán observar dos de los eclipses lunares penumbrales (20 de febrero, 17 de agosto), por lo que los dos eclipses solares no se podrán apreciar debido a la localización de la Tierra donde se desarrollaran.

El eclipse solar anular del 6 de febrero se observará en el cono sur de Sudamérica (Chile y Argentina) y el Atlántico; la fase parcial solo alcanza hasta el centro y sur de Perú.

El eclipse solar total del 2 de agosto se observará en zonas como África, el sur de Europa y Oriente Medio (España, Marruecos, Egipto, Arabia Saudita).

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