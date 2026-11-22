La disminución de las reservas de agua tiene en alerta a Barichara, Santander. El municipio ha intensificado las medidas de racionamiento ante la reducción del nivel de la represa que abastece a la población y la preocupación por un posible desabastecimiento durante diciembre, cuando aumenta la llegada de visitantes.

La restricción del servicio comenzó el pasado 3 de noviembre y contempla la suspensión del suministro durante seis horas cada noche, entre las 8:00 p.m. y las 2:00 a.m. La distribución se realiza por sectores, de acuerdo con la disponibilidad del recurso.

Marco Angarita, integrante del Cuerpo de Bomberos de Barichara, advirtió que la situación se ha complicado especialmente durante los puentes festivos, debido al incremento del consumo de agua. Según explicó, la represa ha descendido cerca de dos metros, por lo que se ha hecho necesario ampliar el racionamiento para evitar que las reservas se agoten al finalizar el año.

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Ante las dificultades, los organismos de socorro están apoyando el suministro mediante carrotanques, principalmente a restaurantes, establecimientos comerciales y familias que solicitan el servicio. Durante una de las jornadas recientes realizaron tres viajes y, en otra, dos recorridos para atender las necesidades de la comunidad.

El mayor consumo se concentra en el centro del municipio, donde los establecimientos comerciales y restaurantes requieren grandes cantidades de agua para atender a los turistas, especialmente por el uso de los baños y los servicios que prestan a los visitantes.

Por esta razón, el cuerpo de Bomberos recomiendan a los comerciantes contar con tanques de almacenamiento de mayor capacidad, pues algunos negocios tienen reservas pequeñas que resultan insuficientes durante las jornadas de racionamiento.

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Aunque las dificultades también afectan a las zonas rurales, las lluvias registradas recientemente permitieron que algunos campesinos recolectaran agua. Sin embargo, la preocupación se mantiene ante la temporada de fin de año y el incremento de la demanda.

Desde los organismos de socorro hicieron un llamado a residentes, comerciantes y turistas para hacer un uso responsable del agua, evitar desperdicios y tomar medidas de ahorro, con el propósito de prevenir una emergencia por desabastecimiento en uno de los municipios turísticos más visitados de Santander.