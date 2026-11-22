Tres organizaciones de Santander le solicitaron al presidente de la República, Abelardo de La Espriella, impulsar cambios en el régimen de contratación pública para evitar que recursos del Presupuesto General de la Nación y de las entidades territoriales sean transferidos a entidades que no están sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

La petición la realizaron a través de una carta enviada el 20 de noviembre, en la que la Fundación Participar, la Sociedad Santandereana de Ingenieros - SSI y la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Santander, respaldaron la denuncia penal que el mandatario instauró ante la Fiscalía General de la Nación por la contratación de la Alcaldía de Barrancabermeja con Foncolombia.

En el documento, los gremios advierten que este caso no sería aislado. Según señalaron, en diferentes foros han conocido cientos de situaciones similares en las que empresas de economía mixta, empresas industriales y comerciales del Estado y fondos mixtos utilizan sus regímenes especiales de contratación para evitar la aplicación de la Ley 80 de 1993, restringiendo la libre concurrencia de oferentes.

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Como sustento de sus reparos, las organizaciones citaron un estudio del ingeniero Rodrigo Fernández, publicado en la revista Anales de la Ingeniería, que examinó 200 procesos de contratación convocados por entidades con regímenes especiales similares al de Foncolombia.

De acuerdo con la carta, los resultados evidenciaron una prevalencia de procesos con único oferente y, en aquellos donde hubo pluralidad de participantes, se identificaron situaciones que, a juicio de los gremios, ameritan la revisión de las autoridades competentes.

La propuesta para el Plan Nacional de Desarrollo

Las tres organizaciones plantearon incorporar en el próximo Plan Nacional de Desarrollo una disposición que impida transferir recursos públicos nacionales y territoriales a ejecutores cuyo régimen contractual sea diferente al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

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Además, señalaron que la contratación cuestionada debe examinarse a la luz de las disposiciones legales vigentes y pidieron que las denuncias sobre posibles irregularidades no se limiten a la Fiscalía, sino que también sean puestas en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio y los demás organismos de control.

La comunicación está firmada por Félix Jaimes Lasprilla, presidente de la Fundación Participar; Sonia González Corzo, presidenta de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, y Pablo Andrés Luque Acevedo, presidente y representante legal de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional Santander.