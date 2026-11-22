Bucaramanga tendrá seis grandes circuitos de alumbrado navideño que iluminarán parques, calles, puentes y diferentes espacios de la ciudad. Así lo anunció el alcalde Cristian Portilla, quien aseguró que este año la temática estará inspirada en la biodiversidad santandereana y colombiana.

La propuesta contempla figuras iluminadas de cóndores, osos de anteojos, mariposas y orquídeas. También estará presente el leopardo, que, aunque no es una especie propia de Colombia, fue incluido como un símbolo de identidad de Bucaramanga.

De acuerdo con el mandatario, la iluminación llegará a lugares emblemáticos como los parques San Pío, de los Sueños, de los Niños, Santander, Bolívar y Las Palmas; además del Mesón de los Búcaros, el viaducto García Cadena, la calle 36 y el parque García Rovira, entre otros sectores de la ciudad.

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El alumbrado será instalado mediante un convenio con la Electrificadora de Santander - ESSA y, según explicó el alcalde, contará con recursos provenientes de los impuestos de los ciudadanos.

Portilla señaló que la apuesta es convertir estos espacios en puntos de encuentro para las familias bumanguesas y los visitantes durante la temporada decembrina, promoviendo recorridos por diferentes sectores de la capital santandereana.

Por ahora, el mandatario no precisó la fecha de encendido oficial ni los detalles de la programación que acompañará las actividades navideñas.