La Agencia Nacional de Tierras - ANT, se comprometió a acelerar los procesos de formalización y titulación de predios rurales en 12 municipios de la zona del Páramo de Almorzadero, en Santander, luego de una reunión con personeros municipales y el representante a la Cámara Jonathan Pineda López.

El encuentro tuvo como propósito retomar los compromisos adquiridos el 21 de octubre de 2024 con la Federación de Campesinos Párameros del Nororiente Colombiano, relacionados con la seguridad jurídica sobre sus tierras, que, según los voceros asistentes, no se han cumplido.

La directora general de la Agencia Nacional de Tierras, Lina María Garrido, reconoció que las comunidades llevan tiempo esperando una respuesta y aseguró que la entidad está dispuesta a avanzar en los trámites pendientes.

“Esperamos en el primer trimestre del año entrante poder llevar resultados y títulos a la gente que los está esperando”, señaló la funcionaria, quien explicó al veedor ciudadano Duber Alvarado, que ya se han destinado recursos y profesionales para recopilar los insumos técnicos necesarios para adelantar los procesos.

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Por su parte, el personero de Concepción, Vidal Leonardo Tarazona Cuadros, indicó que uno de los principales acuerdos de la reunión es establecer una agenda de trabajo rápida, con participación de las administraciones municipales, para agilizar la entrega de documentos y los procedimientos de formalización.

El representante a la Cámara por Santander, Jonathan Pineda López, señaló que la gestión busca encontrar soluciones a la problemática de los campesinos de los 12 municipios del Páramo de Almorzadero y avanzar en el cumplimiento de los compromisos que surgieron tras el paro campesino de 2024.

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Como parte de los acuerdos, los personeros deberán remitir la documentación a los profesionales de la Agencia Nacional de Tierras para avanzar en la instalación de una mesa técnica. También se proyecta realizar una sesión descentralizada en el territorio para revisar los casos y entregar respuestas a las comunidades.

La expectativa de los representantes de los municipios es que este nuevo acercamiento se traduzca en avances concretos y permita que las familias campesinas obtengan los títulos de propiedad que, aseguran, llevan años esperando.