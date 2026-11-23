A través de un comunicado firmado por el rector, Antonio Francisco Gómez Martínez, la institución manifestó que se encuentra de luto y consternada por la muerte de los dos jóvenes, y envió un mensaje de solidaridad a sus padres, familiares, amigos, compañeros y docentes.

“Sus vidas, sus sonrisas, sus sueños y los recuerdos que compartieron con nosotros permanecerán siempre en la memoria de quienes tuvieron el privilegio de conocerlos”, señala el comunicado.

Los dos adolescentes fueron asesinados durante la noche del sábado 21 de noviembre, cuando se movilizaban en una motocicleta por el barrio Rabolargo. Según la información recopilada por las autoridades, fueron interceptados por dos hombres que se desplazaban en otra motocicleta y les dispararon hasta causales la muerte.

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En el comunicado, la comunidad educativa también pidió fortaleza y consuelo para las familias y aseguró que acompañará a los allegados de las víctimas en medio de este difícil momento.

“Como familia Camilista, nos unimos en oración y acompañamos de corazón a quienes hoy sufren esta pérdida. Que el amor de sus seres queridos y la solidaridad de toda nuestra comunidad sean un refugio en medio de tanto dolor. Hoy nos duele su partida. Siempre vivirán en nuestros corazones”, concluyó el rector en nombre de la comunidad educativa.