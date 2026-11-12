¿Qué dicen desde la CRQ, Quindío sobre el nuevo mapa de riesgo del volcán Cerro Machín?

Armenia

Servicio Geológico presentó el nuevo mapa de riesgo del volcán Cerro Machín. En Quindío el principal riesgo por Riesgo por lahares (avalanchas), como Córdoba, Calarcá, Armenia, Buenavista, el centro-norte de Pijao, el centro-sur de Salento, el oriente de La Tebaida y el sureste de Circasia.

En Ibagué, las directivas del Servicio Geológico Colombiano presentaron el mapa de riesgo actualizado del Cerro Machín, uno de los volcanes más explosivos del país. Tras 24 años, la entidad entregó nueva información sobre los impactos que podría generar una posible erupción del volcán.

Riesgo por lahares. El mapa también muestra zonas de amenaza alta por lahares primarios y secundarios, definidas con base en información del registro geológico, análisis geomorfológicos y simulaciones numéricas.

Corresponden a áreas que podrían verse afectadas por lahares tipo flujo de escombros e hiperconcentrados, que se movilizarían por los principales cauces que nacen en la parte alta del Machín.

Los lahares se canalizarían por los ríos Toche, Bermellón y Coello. Estos flujos podrían recorrer distancias superiores a los 100 kilómetros desde su punto de origen, con potencial de afectar todo lo que encuentren a su paso por los valles de estos ríos y las poblaciones cercanas a sus cauces en los municipios de Cajamarca, Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Guamo, Flandes, Coello, Suárez y Purificación, en el Tolima.

En la parte baja del río Coello, estos flujos podrían desbordarse hacia el sur y el suroriente, y alcanzar las áreas urbanas y rurales de Espinal, Flandes, Guamo y Suárez (Tolima). La trayectoria de los lahares podría llegar hasta el cauce actual del río Magdalena y generar posibles represamientos.

Para el Tolima, un total de 11 municipios se encuentran en la zona de influencia más directa del Cerro Machín. A estos se suman otras poblaciones de Quindío, como Córdoba, Calarcá, Armenia, Buenavista, el centro-norte de Pijao, el centro-sur de Salento, el oriente de La Tebaida y el sureste de Circasia; así como Nariño, Girardot y Ricaurte, en Cundinamarca.

Teniendo en cuenta el nuevo mapa de riesgo por una posible erupción del volcán cerro machín, en el Quindío 8 municipios se verían afectados, autoridad ambiental hace llamado a la a no bajar la guardia en prevención.

El director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, CRQ Juan Esteban Cortés indicó “el año pasado hace un año creo que fue que hicimos una visita coordinada con el Servicio Geológico Colombiano en el que evaluamos todas las consideraciones a tener en cuenta respecto al Cerro Machín, volcán Cerro Machín, y según los expertos en materia de vulcanología, nos explicaban que, en caso de una erupción de este volcán, esto podría llegar a tener una columna de alrededor de 25 km.

Y agregó “Eso incluso no afecta solamente el departamento del Tolima, el Quindío y el Valle, sino claramente a Colombia porque imagínate la seguridad de la aviación se va a ver completamente afectada, el transporte de alimentos y demás. La gestión del riesgo es un tema diario, es un tema de todos.

Debemos estar muy informados e informarnos por los canales oficiales para que con ello nosotros como ciudadanos podamos tomar las precauciones al respecto y que las entidades puedan tomar todas las acciones en materia de prevención del riesgo de desastres, pero no podemos dejar o no podemos desconocer que realmente el Quindío continúa siendo área de influencia del riesgo del volcán Cerro Machín. Puntualizó el director de la