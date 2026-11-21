El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) informó que, a pesar de encontrarse en la segunda temporada de lluvias en Colombia, durante noviembre continuará registrando precipitaciones muy por debajo de los valores habituales debido a la influencia del fenómeno de El Niño.

Según explicó la entidad: “Aunque noviembre hace parte de la segunda temporada de lluvias en Colombia, las precipitaciones no se han presentado con la intensidad ni la frecuencia esperadas, debido a la influencia del fenómeno de El Niño”.

Ante este panorama, el IDEAM señaló que los próximos 10 días serán claves para el comportamiento de las lluvias del país y advirtió que “si bien durante la última semana del mes podrían presentarse algunas precipitaciones, estas no serían suficientes para alcanzar los acumulados esperados”.

Agregó que “podría representar las últimas lluvias antes del pico de intensidad del fenómeno de El Niño, por lo que es importante seguir de cerca su evolución”.

Para este fin de semana se prevén lluvias de moderadas a fuertes, algunas acompañadas de tormentas eléctricas, especialmente en horas de la tarde y la noche en sectores del centro y sur de la región Caribe, las regiones Andina y Pacífica, y el oriente de la Amazonia. En contraste, en el resto del territorio nacional predominará el tiempo seco con probabilidad de temperaturas elevadas.

¿Cómo estará el clima en Bogotá?

En el caso de la capital, se prevé abundante nubosidad con posibilidad, en algunos sectores, de lluvias moderadas en horas de las tardes y de ligera intensidad durante las noches, particularmente en las localidades del norte, suroriente y occidente de la ciudad. La temperatura mínima del aire se aproximará a 9 °C y la máxima a 22 °C.

Sábado 21 de noviembre de 2026:

Las lluvias fuertes se concentrarán en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, sur de Bolívar, suroccidente de Córdoba, Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el occidente de Caquetá y el oriente de Amazonas. Las temperaturas máximas llegarán a los 39 °C en Valledupar y 38 °C en Santa Marta y Montería.

Temperaturas máximas previstas: Santa Marta 38 °C, Riohacha 36 °C, Valledupar 39 °C, Barranquilla 35 °C y Montería 38 °C

Domingo 22 de noviembre de 2026:

Se prevén lluvias fuertes en el nororiente de Magdalena, norte de Cesar, centro y sur de Bolívar, Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Amazonas. El tiempo seco predominará en San Andrés, Providencia y Santa Catalina, gran parte de La Guajira, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, Urabá y sectores de la Orinoquia y Amazonia. Las temperaturas máximas previstas serán de 37 °C en Santa Marta, Valledupar y Montería.

Temperaturas máximas previstas: Santa Marta 37 °C, Riohacha 35 °C, Valledupar 37 °C, Barranquilla 36 °C, Montería 37 °C, Arauca 35 °C y Puerto Carreño 35 °C.

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