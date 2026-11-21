Para hacer seguimiento permanente a las necesidades de miles de campesinos q que producen los alimentos que a diario llega a millones de colombianos desde sus territorios de la Altillanura (Vichada y Meta), la mesa directiva de la Cámara de Representantes instaló la Comisión Accidental de Corredores Viales de la Altillanura, creada mediante la Resolución 0797 del 27 de octubre de 2026.

La misma atendió el insistente llamado del representante por el Vichada Juan David Londoño Arango (Partido de la U), de pedir al Congreso de la República que las vías de esta región del país deben estar en buenas condiciones para garantizar que salgan los productos y lleguen a la mesa de los ciudadanos.

“Pedí la creación de esta comisión porque en la Orinoquia una vía no es solo un camino como tal, una vía en la Altillanura es por donde llega la comida, el combustible y los medicamentos, sale la cosecha y llega a tiempo una ambulancia”, afirmó Londoño durante la instalación.

Destacó que “la conectividad de la Altillanura no se agota en las carreteras. Debemos fortalecer los corredores fluviales del Orinoco, el Meta y el Vichada, y mejorar la conectividad aérea. Necesitamos una visión multimodal que integre el territorio, facilite el comercio y genere oportunidades reales para nuestras comunidades”.

Londoño, quien agradeció al presidente de la Cámara, Nicolás Barguil, la integración de la comisión y que él sea quien la coordine, resaltó que “la Altillanura produce para Colombia, hoy le pedimos a Colombia que conecte a la Altillanura. Esta comisión significa seguimiento, articulación y resultados”.

Las tareas de este grupo de trabajo se centrarán en hacer seguimiento permanente a las obras de las que depende la conectividad, la competitividad y el desarrollo de la Altillanura, teniendo en cuenta la mirada del gobierno Nacional en este territorio.

La comisión trabajará sobre cinco corredores que funcionan como una sola red:

Puerto Gaitán–Puente Arimena–El Viento–Cumaribo

Santa Rosalía–La Primavera

Puerto Gaitán–Puerto Carreño

Villavicencio–Granada

Villavicencio–Puerto López–Puerto Gaitán

Además de Londoño la comisión la conforman los representantes Milton Virgilio Carreño Sánchez (Meta), Diego Fernando García Alfonso (Casanare) Miguel Ángel Pinto Rueda (Santander), Diego, Jorge Armando Figueroa Angarita (Guajira), y Luis Carlos Álvarez (Vichada), quien brindo el apoyo inmediato a esta iniciativa de Londoño.