Independiente Santa Fe comenzó con derrota su participación en los cuadrangulares semifinales de la. El equipo bogotano cayó 1-0 frente a Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, en un compromiso bastante disputado, en el que tuvo oportunidades para marcar, pero terminó pagando caro un error defensivo.

Después del encuentro, el técnico Pablo Repetto compareció en rueda de prensa junto al futbolista Kilian Toscano y entregó su análisis de lo sucedido. El entrenador reconoció que su equipo tuvo dificultades para controlar algunos momentos del compromiso y señaló que los detalles terminaron marcando la diferencia.

“Hoy hice análisis antes: cometimos errores defensivos puntuales. En ofensiva nos faltó un detalle puntual también para poder definir alguna jugada que tuvimos y nos costó el partido”, manifestó Repetto.

El estratega también hizo referencia a la acción que terminó en el gol del Medellín y consideró que fue una situación que Santa Fe pudo resolver de otra manera.

“Es una jugada que pudimos resolverla de otra manera”, explicó, al tiempo que reconoció que, después de recibir el tanto, el equipo intentó reaccionar, pero no encontró los caminos para conseguir la igualdad.

“Creo que fue determinante el gol que nos hacen porque después quisimos, pero no pudimos”, agregó.

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Los cambios del Medellín y la respuesta de Santa Fe

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue la influencia de los cambios realizados por Alejandro Restrepo, especialmente con los ingresos de jugadores como Juan Fernando Quintero, Jackson y Leider Berrío.

Repetto explicó que su intención era reorganizar al equipo y aprovechar los espacios que podían dejar los futbolistas del Medellín en labores defensivas.

“Sabíamos que iba a ingresar Marte Gani y Juanfer, los dos iban a ingresar. Después, ni hablar que Jackson y Berrío, que son dos delanteros. Ellos iban a buscar con todos jugadores de buen pie, pero también nosotros entendíamos que esos jugadores que te dan mucho en ofensiva también a la hora de defender les iba a costar”, señaló.

Sin embargo, reconoció que Santa Fe no consiguió aprovechar ese escenario: “No pudimos sostener ese lapso del partido, pero tampoco que nos generaron, porque es una jugada puntual. No es que nos estaban generando situaciones una tras otra”.

El entrenador también explicó por qué demoró algunas modificaciones ofensivas, señalando que la situación física de Mateo y la posibilidad de quedarse con un jugador menos condicionaron sus decisiones.

“Nosotros cuando hacemos los primeros cambios esperábamos a ver qué pasaba con Mateo y siguió Mateo y después nos pidió el cambio. Entonces ahí nos comimos dos tandas”, explicó.

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Repetto reconoció aspectos por corregir

El técnico cardenal también identificó varias situaciones que deberán mejorar para el siguiente compromiso, tanto en defensa como en ataque. Entre ellas, mencionó la concentración, la disputa de los duelos y la precisión en las acciones ofensivas.

“Yo creo que un poco de todo, de estar más concentrados en defensa”, comentó.

Además, señaló algunas equivocaciones con balón detenido y en la definición: “Ofensivamente creo que también hay algunas jugadas que las resolvimos mal. Por ejemplo, tiramos tres tiros de esquina erróneos cuando estábamos buscando el partido. Hay algún remate que la jugada no pedía remate. Hay alguna jugada puntual que nos faltó el último pase”.

Sobre la posesión del balón, Repetto aclaró que no es una estadística que determine necesariamente el dominio de un encuentro.

“A mí no me preocupa, la verdad que no. A mí me preocupa que mi equipo genere más que el rival, que mi equipo tenga más posibilidades de ganar los partidos que el rival”, afirmó.

Kilian Toscano: “Los pequeños detalles en estas instancias no podemos dar ventaja”

Por su parte, Kilian Toscano reconoció que el compromiso fue parejo, pero consideró que Santa Fe debe elevar su nivel de exigencia para afrontar los partidos decisivos de los cuadrangulares.

“Yo siento que podemos mejorar cada duelo, cada pelota que tenemos. Ir con toda, ir fuerte. Estamos en finales”, manifestó inicialmente.

El futbolista también destacó el esfuerzo de sus compañeros, aunque insistió en que deben tener mayor concentración durante los momentos determinantes.

“Reconozco el trabajo que hicieron mis compañeros hoy. Como lo decían ahora, fue un partido muy parejo. Ellos tuvieron, nosotros también, pero conozco a mis compañeros, me conozco yo y sé que podemos dar un poco más”, expresó.

Finalmente, Toscano se refirió a la importancia de no cometer errores en esta instancia del campeonato: “En líneas generales siento que fue un juego muy parejo. Cualquiera de los dos se pudo llevar el partido. Lastimosamente se lo llevan ellos”.

Y concluyó: “Los pequeños detalles en estas instancias no podemos dar ventaja en nada, en nada, porque por ahí pierde uno el partido. Siento que eso es lo que debemos mejorar un poco para los partidos que se nos vienen”.

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Santa Fe buscará recuperarse frente a Once Caldas

La derrota en Medellín obliga al conjunto cardenal a buscar una recuperación en su siguiente presentación, cuando reciba a Once Caldas por la segunda fecha de los cuadrangulares semifinales.

Repetto reconoció que el grupo quedó golpeado por el resultado, pero aseguró que la posibilidad de avanzar a la final sigue vigente.

“Golpeados, dolidos, pero con la ilusión intacta porque todavía queda mucho”, afirmó.

El entrenador también dejó claro que el objetivo será conseguir los tres puntos en casa: “Quedan cinco finales más. Buscaremos lo mejor para el próximo partido y trataremos de buscar los tres puntos que nos posicionen”.