Peirano destacó la personalidad de Bucaramanga tras vencer al América: “Fue un partidazo” // Tomado de YouTube DIMAYOR

Pablo Peirano, entrenador de Atlético Bucaramanga, terminó satisfecho con la presentación de su equipo frente al América de Cali, en la primera jornada de los cuadrangulares semifinales de la Liga. El técnico destacó el rendimiento colectivo, la generación de opciones de gol y la personalidad que mostraron sus dirigidos para asumir el protagonismo del encuentro.

“Siempre hay cosas para corregir, algunos detalles puntuales de espacios, pero fue un partidazo que hizo el equipo hoy”, manifestó el entrenador, quien también explicó los ajustes tácticos que implementó respecto al enfrentamiento anterior entre ambos equipos.

Los ajustes tácticos para enfrentar al América

Peirano reveló que modificó el sistema de juego respecto al partido anterior, con el objetivo de contrarrestar los movimientos ofensivos del conjunto escarlata, especialmente la movilidad de sus atacantes y su capacidad para intercambiar posiciones.

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“Respecto al partido anterior cambiamos hasta el sistema, fue distinto. El comportamiento del América de rotar en la parte ofensiva fue algo que intentamos evitar que lo hagan. Son jugadores en ataque que entran y salen muy rápido y lo que más hicimos hincapié fue en eso, en el jugador que viene a recibir y enseguida las coberturas por detrás”, explicó.

El entrenador consideró que el planteamiento le permitió a Bucaramanga encontrar espacios y generar peligro por diferentes sectores del campo. Además, resaltó la capacidad de sus dirigidos para manejar la pelota y asumir el protagonismo en el compromiso.

“Con el sistema que aplicamos le generamos opciones de gol, tuvimos profundidad tanto con las bandas como por dentro. El equipo siempre busca la contundencia, ser profundo y quedé conforme”, agregó.

La personalidad, una de las claves de Bucaramanga

Más allá del funcionamiento futbolístico, Peirano hizo énfasis en la actitud y el compromiso de sus jugadores. Para el entrenador, ese espíritu colectivo es uno de los aspectos que más valora del grupo y que puede marcar diferencias durante los cuadrangulares semifinales.

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“Me gusta la personalidad que tienen los jugadores del Bucaramanga, me gusta la actitud, la entrega, me gusta mucho ese aspecto y me siento totalmente identificado”, señaló.

Finalmente, el técnico resaltó la importancia de mantener la unión y el compromiso del grupo para competir por los objetivos, más allá de los resultados que puedan presentarse durante esta instancia del campeonato.

“Ese espíritu de equipo es lo que uno valora más, luego el fútbol es el fútbol, todo puede suceder, pero con ese espíritu siempre vas a estar más cerca de ganar”, concluyó.