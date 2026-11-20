La Unión Europea (UE) y el Reino Unido acordarán en su cumbre de este viernes en Bruselas negociar en seis meses las tasas universitarias que deberán pagar sus estudiantes de intercambio, un acuerdo que esperan firmar en paralelo a otros sobre el sistema de comercio de derechos de emisión (ETS) y las normas sanitarias y fitosanitarias (SPS).

Los presidentes del Consejo Europeo, António Costa, y de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el primer ministro británico, Andy Burnham, esperan certificar estos avances al término de su reunión, indicaron fuentes comunitarias.

Las dos partes han negociado contrarreloj la cuestión de las tasas en el marco del Programa de Experiencias para Jóvenes (YES), pero no han llegado aún a un acuerdo después de que la UE solicitara que Londres equiparara las tasas impuestas a los europeos a las que pagan los británicos y rechazara que se les haga únicamente una rebaja.

Sí que han decidido que, en el marco de YES, se permita el visado para 100.000 estudiantes de ambas partes, precisaron las fuentes.

“Aún no hemos llegado a un acuerdo sobre las tasas de matrícula y nos hemos dado seis meses para alcanzarlo; además, prevemos poder firmar los distintos acuerdos de forma paralela”, explicaron sobre los acuerdos de ETS y SPS. Se espera que este último pueda aplicarse a partir del 1 de marzo de 2028.

Pese a que la intención es que la firma de los tres acuerdos se lleve a cabo “en paralelo”, dejaron claro que las negociaciones sobre ETS y SPS “han concluido” con ocasión de esta cumbre.

“Desde el Brexit, el número de estudiantes de ambas partes que cursan estudios en el otro país ha disminuido. En particular, el número de estudiantes de la UE en el Reino Unido. Creemos que esto es algo que deteriora nuestra relación, y queremos abordarlo. Por eso nos hemos fijado un plazo de seis meses para resolverlo”, detallaron.

Sobre los otros acuerdos, dijeron que esperan “que entren en vigor rápidamente”, si bien los han estado “negociando en paralelo, y creemos que también deberían entrar en vigor de forma equilibrada”.

Uno de los obstáculos en cuanto al sistema de ETS era la cuestión de que los servicios financieros forman parte del acuerdo, y en ese ámbito la UE ha decidido “mantener las particularidades” del Reino Unido, indicaron las fuentes.

Por otra parte, aludieron a que están en curso negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la participación del Reino Unido en el mercado interior de la electricidad de la UE, que incluye un acuerdo sobre la contribución de la UE a los fondos de cohesión.

“La participación en el mercado único conlleva también una participación financiera en la cohesión socioeconómica de ese mismo mercado único, así que sí, esos dos debates son debates que avanzarán en paralelo”, señalaron.

En esta cumbre también se esperan anuncios sobre nuevos compromisos en varios ámbitos de cooperación, como la resiliencia democrática, el diálogo, la migración irregular y la seguridad económica, así como una asociación digital entre el Reino Unido y la UE.

En lo que respecta específicamente a la seguridad económica, las fuentes afirmaron que existe un claro compromiso de cooperar en materia de cadenas de suministro resilientes, incluidas las materias primas.

En 2025, en la primera cumbre entre la UE y el Reino Unido tras el Brexit, acordaron una asociación en materia de seguridad y defensa, y ahora han concluido las negociaciones sobre un acuerdo marco de participación, “que permite al Reino Unido participar de forma más habitual en las misiones civiles de la UE”, puntualizaron las fuentes comunitarias