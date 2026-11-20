La Unión Europea y el Reino Unido dieron por concluidas las negociaciones de tres acuerdos sobre comercio agroalimentario, mercados de carbono y movilidad juvenil, pero siguen sin pactar las tasas universitarias de sus estudiantes, para las que se dieron seis meses de plazo.

El acuerdo sanitario y fitosanitario reducirá los controles fronterizos al comercio de alimentos desde el 1 de marzo de 2028; el de emisiones vinculará los mercados de carbono para evitar los aranceles en frontera, y el juvenil permitirá a 100.000 personas de cada parte residir hasta tres años en el territorio del otro.

Los tres acuerdos se alcanzaron en la segunda cumbre entre la UE y el Reino Unido, celebrada este viernes en Bruselas.

Las tasas, que la UE quiere equiparar a las que pagan los británicos y no limitarse a una rebaja, según fuentes comunitarias, se negociarán en un acuerdo aparte, mientras que ambas partes prevén firmar los tres textos en paralelo y que entren en vigor “de forma equilibrada”, aún sin calendario definitivo.

En una declaración aprobada durante la cumbre, los Veintisiete y Reino Unido subrayaron que los acuerdos sobre fitosanitarios y mercado de comercio de emisiones, fortalecerán el comercio bilateral, garantizando al mismo tiempo unas condiciones equitativas y el desarrollo sostenible.

“Esperamos la conclusión de estos acuerdos, junto con el Plan de Experiencia para Jóvenes, de conformidad con nuestros respectivos marcos jurídicos, y su entrada en vigor conjunta y oportuna”, precisaron.

Otros ámbitos donde se decidió aumentar la cooperación fueron la energía, el ámbito digital, donde se comprometieron a poner en marcha una asociación a principios del próximo año y la lucha contra la inmigración.

Sobre el último punto, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, dijo tras la cumbre que las partes han convenido establecer un nuevo “diálogo estructurado en migración”, que se estructurará en torno al plan de acción de Bruselas para combatir la migración irregular en el Canal de la Mancha.

“En el continente no hemos adoptado el sistema de medidas imperial del Reino Unido. Ustedes miden las distancias en millas, mientras que nosotros lo hacemos en kilómetros; además, es posible que conduzcamos por lados opuestos de la carretera. Pero lo más importante es que avanzamos en la misma dirección, y eso es lo que cuenta”, indicó por su parte el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en rueda de prensa tras la reunión.