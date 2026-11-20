Así ha sido la llegada de colonos israelíes a Jericó: Antonio Pita, corresponsal en oriente Próximo

El periodista firma en el Diario El País, por medio de un reportaje que “El ímpetu colonizador israelí llega a las puertas de Jericó”, donde documenta la reciente instalación de un nuevo asentamiento israelí a menos de un kilómetro del centro de Jericó, en Cisjordania.

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El pasado 4 de noviembre, un grupo de unos 30 colonos israelíes, liderados por el movimiento radical Najalá y respaldados por el Consejo Regional de Binyamin, ocupó ocho viviendas en Ein al Duyuk al Tahta, un barrio a las afueras de Jericó.

Según recoge el medio especializado Descifrando la Guerra, es la primera vez desde 1968 que colonos se instalan directamente en un núcleo urbano palestino de este tipo.

En el marco de esta información, Antonio Pita quien es corresponsal para Oriente Próximo de El País, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre la situación que se está viviendo en Jericó.

¿Cómo es la vida hoy de un palestino en Jericó?

“Los palestinos en Jericó, en el resto de ciudades de Cisjordania, atraviesan un momento particularmente delicado, porque históricamente lo que ha sucedido es que todo el territorio estaba con ocupación militar desde la guerra de los 6 días de 1967, pero la expansión de los asentamientos siempre se ha efectuado en lo que se llama zona C, lo que actualmente es la zona C desde los años 90, desde los acuerdos de Oslo, que son los dos tercios de Cisjordania en los que Israel controla tanto la seguridad como lo administrativo.

Lo que pasa es que ahí viven medio millón de colonos y a través de presupuestos y apoyo político se ha ido extendiendo lo que ellos mismos llaman como ampliar o extender el punto de fricción. Entonces es inédito en estos cuatro años, sino también que quieren borrar la idea entre zona A, zona B y zona C”, comentó el corresponsal a Caracol Radio.

El periodista agregó que no es una cuestión de propiedad inmobiliaria, es una cuestión de que efectivamente la vida resulta profundamente alterada porque por una convicción ideológica, indicó que se están instalando estas personas con armas largas, cortas, frente a personas totalmente desarmadas.

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