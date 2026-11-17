La propuesta fue presentada por el partido Hermanos de Italia mediante una enmienda al llamado ‘Decreto Seguridad’, que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados. Su impulsor es Fabio Rampelli, vicepresidente de esa corporación.

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El proyecto contempla que los adolescentes entre 13 y 16 años puedan tener una cuenta únicamente si está vinculada al perfil de sus padres. A partir de los 16 años, el acceso sería libre.

La iniciativa se suma al debate que se desarrolla en la Unión Europea sobre la protección de menores en internet. En septiembre, la Comisión Europea presentó el proyecto ‘EU Kids Act’, que plantea establecer límites de edad y controles parentales para el uso de plataformas digitales.

Aunque Bruselas ha pedido coordinar las iniciativas nacionales con las futuras normas comunitarias, Rampelli aseguró que la propuesta italiana fue discutida con las autoridades europeas y que espera que pueda avanzar sin obstáculos.

El impulsor de la enmienda sostiene que la medida busca proteger a niños y adolescentes de los riesgos asociados a los algoritmos de las plataformas, especialmente por sus posibles efectos en la salud mental y física.