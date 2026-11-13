Rusia condiciona inclusión de la UE en negociaciones de paz

El portavoz del Kremlin, declaró que Rusia no se ha negado a dialogar con la Unión Europea, pero sí tomará decisiones sobre la inclusión de sus representantes.

Rusia no se ha negado jamás a dialogar con la Unión Europea, que fue la que rechazó el diálogo, pero decidirá sobre la inclusión de sus representantes en las negociaciones de paz sobre Ucrania cuando comprenda sus “verdaderas intenciones”, declaró hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

“Después de que comprendamos sus verdaderas intenciones y su disposición a impulsar el proceso de paz podremos tomar una decisión sobre un dialogo de paz para Ucrania en un formato ampliado”, aseveró en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov, quien en los últimos días rechazó cualquier participación de la UE en las negociaciones de paz entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi, aseveró que el presidente ruso, Vladímir Putin, “nunca se negó a contactar con los europeos”.

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“Y nosotros, la parte rusa, reiteramos esto a los más diversos niveles. El presidente Putin nunca fue el que bloqueó las relaciones con los europeos. Fueron los propios europeos los que rechazaron las relaciones, el diálogo”, aseveró.

Señaló que “si los europeos realmente cuentan con alguien que de algún modo esté autorizado a negociar, si los europeos realmente lo desean, naturalmente conversaremos con ellos”.

Preguntado sobre la posibilidad anunciada en algunos medios occidentales de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pudiera representar a la UE en las negociaciones, aseguró desconocer de dónde salió esa información.

“Ahora a cada hora llegan nuevas informaciones, donde anuncian candidaturas totalmente diferentes. Por ello de momento no tenemos posibilidad de decir algo en concreto”, señaló.

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A su vez, se negó a comentar de modo alguno la posible candidatura de la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, conocida por sus críticas al Kremlin.

Respecto a la posibilidad de un diálogo entre Bruselas y Moscú sobre la adhesión de la UE a las negociaciones, señaló que “por ahora no ha habido ninguna conversación concreta al respecto”.

Sobre la posibilidad de una nueva ronda de negociaciones de paz tras la celebrada el pasado martes y miércoles, señaló que el Kremlin parte de que “tendrá lugar bastante pronto, en una perspectiva cercana”.

“Justamente sobre esto hablamos con los negociadores estadounidenses, y por ello confiamos que realmente continuará en una perspectiva cercana”, recalcó.

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Destacó que “en Abu Dabi se crearon condiciones muy propicias, muy cómodas para la realización del encuentro, y estamos agradecidos por ello a Emiratos Árabes”.

Además, señaló que de momento “no existe premisa alguna para un cambio en la composición” del grupo de negociadores rusos, que calificó como “muy estable”.

“Si surge algún tipo de necesidad, el presidente tomará la decisión sobre ampliar su composición”, indicó

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