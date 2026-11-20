El Torneo cuenta con dos cupos de ascenso a la primera división del fútbol colombiano. Sin embargo, conseguir el título de uno de los dos semestres no siempre garantiza el paso directo a la Liga , pues el sistema también contempla los puntos acumulados durante el año en la tabla de reclasificación.

También lea: ¡Final inesperado! Boca Juniors de Cali clasificó a la final y eliminó a Unión Magdalena y Envigado

El primer campeón de la temporada 2026 fue Envigado FC, que se quedó con el Torneo tras vencer a Real Cartagena con un marcador global de 4-3, el pasado 29 de mayo. De esta manera, el conjunto antioqueño aseguró su lugar en la definición del ascenso, a la espera de conocer al campeón del segundo semestre.

No obstante, el reglamento de la Dimayor establece diferentes escenarios para definir los dos equipos que jugarán en Primera División durante 2027. La tabla de reclasificación será determinante para establecer si los campeones ascienden directamente, disputan una Gran Final o deben jugar un repechaje.

¿Cómo se definen los dos equipos que ascienden?

De acuerdo con el reglamento del Torneo 2026, existen tres escenarios principales:

1. Un mismo equipo gana los dos semestres: ascenderá automáticamente a la primera división. El segundo cupo se definirá mediante un repechaje entre los dos equipos mejor ubicados en la tabla de reclasificación anual.

2. Los dos campeones terminan entre los dos primeros de la reclasificación: ambos conseguirán el ascenso directo a la Liga colombiana 2027, sin necesidad de disputar una Gran Final ni un repechaje.

3. Los campeones son diferentes, pero no ocupan los dos primeros lugares de la reclasificación: aquí pueden presentarse dos posibilidades. Si uno de los campeones termina primero o segundo en la tabla, conseguirá el ascenso directo y el otro disputará un repechaje contra el equipo mejor ubicado en la reclasificación que no tenga asegurado el cupo. Si ninguno de los dos campeones termina entre los dos primeros, jugarán una Gran Final a ida y vuelta. El ganador ascenderá directamente y el perdedor tendrá que disputar el repechaje contra el mejor ubicado en la reclasificación.

Le puede interesar: Presidente de Once Caldas previo al duelo ante Nacional: “Queremos verle la cara a Lucas”

Tanto la Gran Final como el repechaje se disputarán en partidos de ida y vuelta. En ambas series, el equipo que consiga más puntos será el ganador y obtendrá el respectivo cupo de ascenso.

Así está la tabla de reclasificación del Torneo BetPlay 2026