Justicia

La Red de Veedurías presentó este jueves una denuncia penal y una queja disciplinaria contra la representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada, por la presunta falsificación de un título de ingeniería de Minas, en la Universidad Nacional de Colombia, institución que ya confirmó que la congresista no estudió allá.

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La polémica se originó tras un debate de control político en el que el canciller, Omar Bula, cuestionó a la representante Estrada por confundir términos técnicos.

Después, la Universidad Nacional, a través de su secretaría general, certificó que Estrada no fue su estudiante, lo que generó pedidos de renuncia y la revisión del caso por parte de su partido.

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En simultáneo, la Fiscalía General de la Nación informó que existen tres noticias criminales, una de 2024 y dos de 2026, por presunta falsedad en documento público que está en la Dirección Seccional de Medellín.

Más temprano, Caracol Radio conoció documentos que apuntarían a otra presunta falsificación en su historial académico: esta vez, la del diploma de bachiller y su respectiva acta de grado.

Se trata de un diploma que aparece a nombre de la congresista y que señala que obtuvo el título de Bachiller de Media Técnica, especialidad Comercio, en la Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, ubicada en Caramanta, Antioquia, el 25 de noviembre de 2017. El documento también identifica como soporte el Acta General de Graduación número 32, folio 29.