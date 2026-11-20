Real Cartagena cumplió con su tarea en la última jornada de los cuadrangulares semifinales del Torneo 2026-II. El equipo dirigido por Álvaro Hernández goleó 5-0 a Tigres en el estadio Jaime Morón, pero la victoria 2-1 del Deportes Quindío sobre Real Cundinamarca acabó con sus posibilidades de clasificar directamente a la final y disputar el ascenso a la máxima categoría del fútbol colombiano.

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¿Qué dijo Hernández?

Tras el encuentro, Hernández expresó su orgullo por la respuesta de sus jugadores a lo largo de la temporada y, especialmente, por la manera en que afrontaron un compromiso en el que no dependían exclusivamente de su propio resultado. Sin embargo, lamentó que la victoria no fuera suficiente para alcanzar el objetivo de clasificar a la final.

“Siento orgullo de ellos, la tristeza de que no se nos haya dado llegar a esa final directamente, pero bueno, estamos esperanzados”, manifestó el entrenador.

El técnico también resaltó la contundencia de su equipo ante Tigres, al que calificó como uno de los conjuntos con mejor defensa del torneo. Para Hernández, la goleada fue producto de la seriedad con la que sus dirigidos asumieron el compromiso, incluso mientras estaban pendientes de lo que sucedía en el partido entre Deportes Quindío y Real Cundinamarca.

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“Creo que fue un manejo del partido controlado. Hacer cinco goles no era fácil, más por las circunstancias que se estaban presentando. Hoy tuvimos una producción de nuestros delanteros muy buena y, si llega ese repechaje, nos va a agarrar en un buen momento”, explicó.

Hernández también reconoció que hubo un partido determinante en la campaña de Real Cartagena durante los cuadrangulares: la derrota frente al Deportes Quindío en condición de local, luego de que su equipo remontara una desventaja de dos goles. Para el entrenador, ese resultado terminó marcando la diferencia en la disputa por el primer lugar del grupo.

“Fue de los mejores jugados por cómo se remonta un 2-0 y estábamos encima. Nos dolió mucho esa derrota. Ahí está la diferencia en puntos que significó la clasificación. Incluso el empate nos hubiera servido de acuerdo con cómo se dieron los otros partidos”, recordó.

Real Cartagena se aferra al repechaje

Pese a quedarse sin la posibilidad de disputar directamente la final del segundo semestre, el equipo cartagenero mantiene la ilusión de luchar por el ascenso a través del repechaje. Hernández dejó claro que afrontarán esta oportunidad con optimismo y buscarán aprovechar el buen momento ofensivo que mostraron ante Tigres.

Ahora, Real Cartagena deberá esperar la definición de la final para conocer si tendrá una oportunidad adicional de luchar por el ascenso mediante el repechaje, gracias a su posición en la tabla de reclasificación.