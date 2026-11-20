El gobernador de Antioquia, Julián Rendón, anunció que este viernes 20 de noviembre entregará a la Embajada de Estados Unidos el prontuario delictivo de alias ‘Primo Gay’, con el propósito de solicitar formalmente su extradición.

El anuncio fue realizado previo a una reunión con representantes de la misión diplomática estadounidense, en la que el mandatario departamental expondrá información relacionada con las actividades criminales que se le atribuyen a este hombre.

Según explicó Rendón, el expediente incluye señalamientos por hechos de violencia, presuntos vínculos con el narcotráfico y la minería ilegal, así como su presunta participación en el derribamiento de un helicóptero de procedencia norteamericana en el que murieron 13 integrantes de la Policía Nacional.

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Además, aseguró que previamente ha sostenido conversaciones con la Embajada de Estados Unidos para evaluar otros asuntos relacionados con la seguridad en el departamento de Antioquia y en Colombia.

“Esperamos que ellos con fundamento en esta información ojalá se animen a solicitar en extradición a este criminal”, señaló el gobernador de Antioquia.

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Por otra parte, Rendón respondió al cuestionamiento sobre quién asumiría el liderazgo del grupo criminal.

Al respecto, afirmó que alias ‘Macho Viejo’ siempre ha sido el cabecilla del Frente 36 de las FARC, por lo que no sería el sucesor de alias ‘Primo Gay’.

Según dijo, este último se atribuía y presumía la comisión de diversos delitos, lo que habría generado la percepción de que era quien lideraba la estructura criminal.

Recordemos que alias ‘Primo Gay’, identificado como Néider Yesid Uñates López, se encuentra detenido en la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de su captura en una operación de inteligencia desarrollada en zona rural entre Briceño y Yarumal, en el norte de Antioquia.

Uñates López era considerado uno de los hombres más buscados del departamento y es señalado de pertenecer al Clan del Golfo, organización criminal a la que habría llegado después de integrar las disidencias de las Farc y ser hombre de confianza de alias Calarcá.