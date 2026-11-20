Han surgido nuevos cuestionamientos sobre la forma en la que Verónica Estrada, representante a la Cámara señalada de falsificar su título universitario, consiguió su aval para competir en la consulta del Pacto Histórico de 2025, que terminó con su inclusión en la lista cerrada para las elecciones al Congreso de este año.

Alejandra Montoya, quien fue integrante de la coordinación de Colombia Humana en Medellín y presenció el proceso mediante el cual se definieron las listas, aseguró en 6AM W de Caracol Radio que en su momento se denunciaron presuntas irregularidades en los procesos de democracia interna y selección de candidatos en Antioquia.

Según Montoya, estas irregularidades habrían sido promovidas por la actual senadora Isabel Cristina y el representante Alejandro Toro, del Pacto Histórico y quienes son figuras de autoridad en el departamento.

Según Montoya, el 27 de julio de 2025 se realizó una asamblea impulsada por estos dos congresistas, en la que se eligieron delegados que posteriormente tendrían la responsabilidad de participar en la selección de los candidatos del partido para la consulta.

“Hubo una asamblea promovida por estos dos congresistas donde eligieron unos delegados propios. Precisamente esos delegados tenían como función elegir cuáles iban a ser los candidatos del partido o que esos candidatos pasaran todos los filtros. Entonces, qué ironía que uno puede ser juez y parte”, dijo.

Y los señaló a ambos: “En esa asamblea que se hizo permitió que Verónica estuviera en una consulta interna. Qué ironía que cuando ella llegó a esa asamblea nadie la conocía. Incluso esa asamblea se hizo a puerta cerrada con unos delegados elegidos por los congresistas”.

Montoya también aseguró que durante esa reunión se habrían presentado presiones a los delegados para que eligieran a las personas que iban a ser postuladas: “pasaban papelitos a los delegados para decirles por quiénes tenían que votar”.

¿De quién sería ficha Veronica Estrada?

Según Montoya, Luis Eduardo Llinás impuso a Verónica Estrada: “Para nadie es un secreto en Antioquia (...) era entendible que era su candidata y eso se dejó entrever en esos espacios, incluso con las otras candidaturas. Verónica obtiene más de 7 mil votos en la consulta, votación obtenida precisamente donde Luis Eduardo Llinas y la senadora Isabel Cristina tienen influencia. En Antioquia, uno no saca votos donde no es fuerte”.

Incluso, habló de la cercanía de ese sector político con Olmedo López, exdiretor de la UNGRD e investigado por la corrupción en el anterior Gobierno: “El gerente de campaña de Gustavo Petro en Antioquia era Luis Eduardo Llinás, que posteriormente fue el director de la DIAN, y yo conocí al señor Olmedo López en esa campaña al lado de él e Isabel Zuleta”.