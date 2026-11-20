La ministra de Cultura, Paola Holguín, declaró insubsistente el nombramiento de Julia Cristina Daza como directora de la Biblioteca Nacional, mediante la Resolución 0689 del 20 de noviembre. La decisión se conoce después de que su designación fuera cuestionada ante la justicia por el cumplimiento de los requisitos de experiencia profesional para ocupar el cargo.

El centro de la controversia fue el tipo de experiencia que se tuvo en cuenta para acreditar ese requisito. Para dirigir la Biblioteca Nacional, Daza debía demostrar 72 meses de experiencia profesional relacionada. En medio de los cuestionamientos, en su momento el Ministerio de Cultura había salido a certificar que Daza, cumplía con esa condición, al reconocerle 73 meses y 14 días.

Sin embargo, la senadora Jennifer Pedraza principalmente cuestionó esa validación y presentaron una demanda de nulidad electoral. Según los demandantes, varias de las certificaciones correspondían a trabajos en comunicaciones, relaciones públicas, divulgación institucional y asesoría, actividades que no tendrían relación directa con las responsabilidades de dirigir la Biblioteca Nacional.

Al revisar los argumentos y los documentos del caso, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca consideró que la experiencia reconocida a Daza no guardaba suficiente similitud con las funciones del cargo. Entre estas responsabilidades están la dirección de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y la gestión y conservación del patrimonio bibliográfico y documental del país.

Por este motivo, mediante el Auto Interlocutorio 520 del 11 de noviembre, el Tribunal admitió la demanda y ordenó suspender provisionalmente los efectos del nombramiento. La decisión se tomó mientras avanza el proceso judicial y se estudia de fondo la legalidad de su designación.

¿Por qué el Ministerio dio marcha atrás?

El caso deja una diferencia importante entre la evaluación inicial del Ministerio y el análisis que hizo el Tribunal. Mientras la entidad consideró que Daza superaba el tiempo mínimo de experiencia exigido, los magistrados cuestionaron que los trabajos certificados fueran pertinentes para las funciones que debía asumir al frente de la Biblioteca Nacional.

Tras esa decisión judicial, la ministra Paola Holguín declara entonces insubsistente su nombramiento mediante la Resolución 0689, apegandose a la decisión y cuestionamiento del Tribunal, formalizando su salida de la dirección de la institución.