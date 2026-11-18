Medellín, Antioquia

Alias Primo Gay, identificado como Néider Yesid Uñates López, fue trasladado a la cárcel La Picota, en Bogotá, luego de su captura en una operación de inteligencia desarrollada en zona rural entre Briceño y Yarumal, en el norte de Antioquia.

Uñates López era considerado uno de los hombres más buscados del departamento y es señalado de pertenecer al Clan del Golfo, organización criminal a la que habría llegado después de integrar las disidencias de las Farc y ser hombre de confianza de alias Calarcá.

Su captura se produjo el pasado 14 de noviembre, durante un operativo en el que participaron unidades del Ejército, el Gaula Valle de Aburrá, organismos de inteligencia y la Policía.

Los delitos que le atribuyen

Alias Primo Gay es señalado de participar en diferentes acciones criminales contra la población civil, entre ellas homicidios, extorsiones y desplazamientos forzados en Antioquia.

Las autoridades también lo relacionan con el derribamiento de un helicóptero Black Hawk en Amalfi, ocurrido en 2025, en el que murieron 13 policías, y con el asesinato del periodista Mateo Pérez, ocurrido el 8 de mayo de 2026.

Tras su captura, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, solicitó al Gobierno de Estados Unidos gestionar su extradición, al considerar que el detenido estaría vinculado con graves acciones criminales.