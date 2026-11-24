En los micrófonos de La Luciérnaga hablaron este lunes, 23 de noviembre, el representante Daniel Briceño y el creador de contenido Juan Felipe Pedraza, conocido en redes sociales como ‘Rentas’, quienes se refirieron la polémica que rodea a congresistas del Pacto Histórico por el escándalo de los títulos falsos.

Allí, ‘Rentas’ habló sobre una indagación propia que, según dijo, fue el congresista Briceño quien lo impulsó a hacerla.

“Ojalá fuese por medio de derechos de petición. Los senadores y congresistas han sido bastante esquivos respecto a publicar su información verídica de los a títulos. Yo simplemente hablaba de economía en YouTube, en diferentes canales, y el representante de Briceño, que nos acompaña, me instó a que me pusiera a hacerle control político a toda esta gente y así se abrieron unas cuantas cajas de Pandora por culpa de él”, dijo ‘Rentas en su primera intervención.

En esa línea, Pedraza fue preguntado sobre cuántos casos tiene documentados, que vayan a salir pronto, de personas que tienen títulos que no acrediten. Afirmó que, por el momento, van cuatro.

“Cuatro personas del Pacto Histórico, una senadora y tres representantes. Van a salir unos cuantos números, pero la cosa es que tengo contados 30″, subrayó.

Ahora, ‘Rentas’ también aclaró que no solo está indagando a militantes del Pacto, sino que tiene investigados a todos los partidos.

Caso de Claudia Romero

La representante Claudia Romero, del Pacto Histórico, también fue señalada por la presunta falsificación de su título universitario. De hecho, Fiscalía remitió a la Corte Suprema de Justicia tres indagaciones contra ella por falsedad en documento público

Al respecto, ‘Rentas’ aseveró: “Simplemente uno se pone a revisar lo que había colgado en diferentes redes sociales diciendo que era profesional en la administración de empresas de la Universidad Javeriana, diciendo que era egresada desde 2019, diciendo que había sido contratista del distrito más o menos seis años y que, justamente, al final había obtenido ese título, se había presentado en todo lado como profesional, pero la realidad es que la Javeriana ni siquiera la conoce”.

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