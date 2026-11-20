“Petro mató mi campaña y lo entiendo”: Roy Barreras reveló cuál fue su mayor error en las elecciones
El excandidato presidencial lanzó el libro ‘Y se los comió el tigre’, en el que disecciona la derrota de la izquierda ante el proyecto de Abelardo De la Espriella.
El expresidente del Congreso Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga hablando sobre su nuevo libro ‘Y se los comió el Tigre’, en el que analiza los errores que cometió el progresismo, según su análisis, en la pasada contienda a la presidencia.
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David Otero
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