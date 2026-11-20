“Petro mató mi campaña y lo entiendo”: Roy Barreras analiza sus errores en las pasadas elecciones

El expresidente del Congreso Roy Barreras estuvo en Sin Anestesia de La Luciérnaga hablando sobre su nuevo libro ‘Y se los comió el Tigre’, en el que analiza los errores que cometió el progresismo, según su análisis, en la pasada contienda a la presidencia.

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