Medellín

El Concejo de Medellín aprobó el proyecto de acuerdo que contempla hasta un 80% de descuento en intereses para los deudores morosos en la vigencia 2026.

Beneficio para ciudadanos, familias y empresas

El coordinador de ponentes del proyecto de acuerdo, Juan Carlos de la Cuesta, explicó que se busca ofrecer alivios tributarios a las personas y entidades mediante la reducción de intereses moratorios y sanciones.

El objetivo es facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones ante el Distrito.

Lo que contempla la medida

Este nuevo acuerdo distrital contempla una reducción del 80 % en los intereses de mora y una disminución del 50 % en sanciones, sin descuentos sobre el capital adeudado.

Los alivios benefician deudas de tributos distritales, entre ellos Impuesto Predial, Industria y Comercio, Espectáculos Públicos y Circulación, además de las sanciones de tránsito.

El concejal Juan Carlos de la Cuesta indicó que “Medellín cuenta con una cartera antigua de $5,59 billones, de los cuales $3,95 billones corresponden a cartera de difícil recaudo”.

Lo que indica la Alcaldía de Medellín

La subsecretaria de Ingresos, Liliana Eugenia Zapata Jaramillo, explicó que los alivios tributarios buscan fortalecer la gestión de cartera del Distrito, mejorar la liquidez y recuperar recursos destinados a financiar programas sociales y obras de ciudad.

Aclaró la funcionaria que los contribuyentes beneficiarios deben pagar el 100 % del capital y el 20 % de los intereses moratorios, además de acceder a reducciones sancionatorias bajo el principio de favorabilidad.

Desde la Secretaría de Hacienda aclararon que siempre se deben cumplir las condiciones establecidas en los acuerdos de pago y cancelar los dineros estipulados dentro de los plazos determinados.

Proyecto de recaudo

La Secretaría de Hacienda proyecta un recaudo de $60.671 millones en un escenario conservador y hasta $91.614 millones en uno más optimista.

Desde esta dependencia distrital aclararon que los beneficios no modifican el capital adeudado y que también existen incentivos para los contribuyentes cumplidos, como el descuento del 5 % por pronto pago del impuesto predial.

Proceso para lograr el beneficio

Los contribuyentes deberán solicitar previamente el beneficio ante la Secretaría de Hacienda, obtener la liquidación correspondiente y cumplir con el procedimiento establecido para acceder al alivio por medio del acuerdo de pago.

El concejal Milton Vasco respaldó el Proyecto de Acuerdo, destacando que los alivios tributarios aplicados en los últimos dos años permitieron recaudar más de $410.000 millones y beneficiar a cerca de 60.000 contribuyentes.

El corporado agregó que “estos resultados demuestran que la medida facilita la recuperación de recursos públicos y brinda alternativas a quienes buscan ponerse al día con sus obligaciones, sin condonar el capital adeudado, sino reduciendo las cargas adicionales que dificultan el pago”.

Desde el concejo se indicó que este tipo de beneficios no deben incentivar la morosidad, al permitir que algunos contribuyentes posterguen sus pagos para aprovechar posteriormente los descuentos, y pidieron revisar la eficiencia de los mecanismos de cobro de cartera.

Este acuerdo permitirá aliviar las cargas económicas de familias, comerciantes y empresarios y fortalecer el recaudo distrital.