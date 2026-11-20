Mdellín

Ante la polémica suscitada por el trato del presidente Abelardo de la Espriella a algunos detenidos y su exposición mediática, un juez de control de garantías solicitó que se investiguen esas actuaciones del primer mandatario, como ocurrió con el caso del cabecilla del Clan del Golfo, alias Primo Gay.

Debido a la controversia con el juez 104 de Control de Garantías Ambulante que pidió investigar al presidente, los Juzgados Penales con Funciones de Control de Garantías de Medellín respaldaron al togado en su decisión y recalcaron la independencia judicial.

“La decisión de compulsar copias no constituye, por sí misma, un juicio de responsabilidad sobre la actuación del funcionario involucrado. Su alcance consiste en poner determinados hechos en conocimiento de la autoridad competente para que sea esta, dentro del marco de sus atribuciones y con respeto por las garantías correspondientes, la que determine si las actuaciones objeto de examen se ajustaron a la Constitución, la ley y las obligaciones internacionales aplicables”, dice el comunicado de respaldo.

También rechazaron las amenazas, descalificaciones e intimidaciones de las que ha sido víctima el juez que ordenó compulsar copias al presidente.

“Las discrepancias frente a una decisión judicial son legítimas en una sociedad democrática y pueden expresarse mediante la crítica pública y, cuando corresponda, a través de los mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico. Lo que resulta inadmisible es que el desacuerdo derive en amenazas, hostigamientos o presiones dirigidas contra quien ejerce la función jurisdiccional”, agregan.

Finalmente, recalca que en Colombia se debe respetar la dignidad humana, rechazar todo tipo de humillación o degradación, incluso personas privadas de la libertad.