Antioquia

La empresa Apolo-Sima en el año 2024 contrató a la hoy congresista Verónica Estrada como jefe de mina en el municipio de Buriticá; en ese momento la mujer habría presentado un acta de grado de la Universidad de Antioquia con la carrera Ingeniero de Minas. Cuya carrera no existe en dicha institución, manifestaron desde ese centro educativo profesional.

La empresa, a través del abogado externo Jhosep Rodríguez, manifestó que, cuando la Sra. Verónica presentó la documentación relacionada con su formación académica, confiaron en la buena fe. Sin embargo, luego del escándalo suscitado por su presunto título de bachillerato y el de la Universidad Nacional Falsos, indagaron sobre los documentos de la UdeA que reposan en el archivo de la empresa.

“Revisamos las bases de la de la empresa, de los trabajadores y extrabajadores, y ahí observamos que existe un diploma, un acta de grado y una tarjeta profesional de la Universidad de Antioquia, los cuales, pues, no compaginan con los de todo lo del escándalo y por lo cual hemos tomado la decisión de poner en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia esta situación para que se hagan las investigaciones y pesquisas al respecto”.

Agrega el abogado que, ante la situación, también consultaron a la Universidad de Antioquia para que aclare la situación suscitada con la representante por Antioquia del Pacto Histórico y aún no reciben respuesta.

“Hemos enviado los derechos de petición a la Universidad de Antioquia para que nos aclare la situación, pero en indagaciones preliminares buscamos en el registro de la universidad, en la verificación de los títulos, y no nos aparece el código del diploma, no nos aparece registrado en la base de datos”.

Finalmente, agrega que en varias ocasiones y durante los tres meses que trabajó en la empresa le solicitaron confirmación de dicha documentación que no presentó; luego renunció.

Respuesta de la Universidad de Antioquia

La institución universitaria en un corto comunicado respondió a lo que podría ser un nuevo hecho, presunto título falso de la representante Verónica Estrada. Agrega la universidad que no ofrece el programa de Ingeniería de Minas ni lo ha ofrecido antes. En cuanto al diploma y el acta de grado presentados por la política a la empresa Apolo-Sima “como ingeniera de minas, que fueron puestos en conocimiento de la Universidad, no fueron expedidos por la Institución”, recalcó la entidad.

Finalmente, la UdeA. Recalca que están a disposición de las autoridades competentes la información que requieran.