Medellín

La jornada de manifestaciones de este jueves en Medellín terminó sin alteraciones al orden público. En la tarde se reportaron confrontaciones entre encapuchados y la policía en la Universidad de Antioquia, en el norte de la ciudad.

Según el reporte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, durante las confrontaciones un grupo de personas lanzó una bomba incendiaria (molotov) contra los policías que alcanzó a una persona que estaba en el lugar con los manifestantes y por poco se prende en llamas, al parecer, un malabarista. Los uniformados atendieron al afectado, que no quedó con lesiones.

“Estos vándalos casi queman a uno de sus compañeros. A ellos no les importa nada, ni los suyos, y casi queman a nuestros policías. Y miren quién fue el que terminó salvando a este muchacho. La misma policía, el Esmad”, dijo el mandatario.

El reporte de las autoridades también indica que una persona fue conducida al ser detectada lanzando objetos contundentes a la policía desde un edificio. Llegada la noche, la calle Barranquilla fue habilitada nuevamente y tanto los manifestantes como la policía se retiraron del lugar y todo volvió a la normalidad.